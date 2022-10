Non basta Stanzani, Pro Patria viene rimontata dalla Pergolettese

Seconda sconfitta consecutiva per la Pro Patria, uscita rimontata e con le ossa rotte dal Voltini di Crema. Ad aggiudicarsi la nona giornata del Girone A di Serie C è infatti la Pergolettese che cala il tris ai tigrotti di Busto Arsizio con un roboante 3 a 2.

Non è bastato un brillante Leonardo Stanzani, che ha rotto il digiuno di questa stagione con una doppietta in avvio e in chiusura del match su un calcio di rigore (89′) procurato da Chakir. Dopo un buon avvio, culminato al 5′ con il gol dell’attaccante, i bustocchi hanno infatti accusato la stanchezza e subito colpo su colpo le iniziative degli esterni della Pergolettese per tutta la fase centrale della partita, raccogliendo dal fondo delle rete tre gol tra il 26′ e il 73′ (reti di Abiuso, Artioli e Varas, con complicità del portiere Mangano).

SEGUE SERVIZIO COMPLETO