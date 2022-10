Non ce la fanno gli azzurri della pallamano contro una Francia monumentale (29-40)

L’aggressività e la convinzione con cui l’Italia della pallamano è scesa in campo a Pescara contro la campionessa del mondo, questo pomeriggio (domenica 16 ottobre), non sono bastate a sconfiggere la monumentale Francia, che ha portato a casa il match per le qualificazioni agli europei del 2024 in Germania vincendo 29-40. (Foto di Fabrizia Petrini)

Nella prima mezz’ora di gioco l’Italia ha cercato di imporsi senza arrendersi fin da subito ai francesi con una difesa schierata sul 5-1 per rallentare gli avversari e con un attacco veloce, guidato da uno spirito battagliero. Ma contro una avversaria del calibro come la Francia ogni calo di tensione o abbassamento della guardia è pericolosissimo: i francesi hanno approfittato degli errori in attacco e delle palle perse insaccando un punto dietro l’altro, acquisendo di un break di 6-0 verso la fine del primo tempo.

La monumentali della squadra d’oltralpe, in questo caso, è venuta fuori dopo l’Italia ed è stata mantenuta per tutta la durata del match.

Nel secondo tempo la Francia ha accelerato e approfittato degli errori degli italiani, che ad un certo punto hanno fatto molta più fatica a superare la difesa francese, mentre in difesa si è smagliata di più, perdendo d’intensità. Dal 40′ l’eccessiva fretta in attacco e l’impulsività hanno fatto collezionare altre ingenuità che sono costate agli azzurri il risultato finale della partita.

Dopo la sconfitta di oggi e di giovedì 13 ottobre contro la Polonia, l’Italia tornerà in campo per il doppio confronto contro la Lettonia, quarta squadra del raggruppamento, a marzo 2023.

PRIMO TEMPO

Un ottimo inizio di primo tempo per la nazionale italiana, che si è imposta con orgoglio e senza alcun timore reverenziale contro la campionessa olimpica, al punto che nei primi dieci minuti ha doppiato i cugini d’oltralpe (6-3) grazie al rigore di Umberto Bronzo allo scadere del quarto minuto (2-2), alle due azioni del capitano Andrea Parisini e del portiere Domenico Ebner a porta vuota (4-2) mentre i francesi avevano giocato la carta dell’extra-player.

Dopo il gol di Pablo Marrochi all’8.25′ nella porta difesa dal francese (6-3) Vincent Gerard, gli ospiti hanno recuperato velocemente il gap, raggiungo in pochissimi minuti il pareggio del 7-7. Un avvio del match rapidissimo e a tratti rocambolesco, che non ha risparmiato errori da entrambe le parti e per le quali, proprio per questo, la sfida è stata un testa a testa; tra l’ottavo e il decimo minuto gli azzurri hanno perso due occasioni fondamentali per tenere il distacco dai francesi, che ne hanno immediatamente approfittato per rimettersi in pista: dopo il pareggio dell’8-8 ottenuto al 13′ da Dika Mem, ha risposto per l’Italia capitan Parisini con un tiro caparbio (9-8) e via con questo copione finché la Francia non ha accelerato il ritmo e sfiancato l’Italia.

I padroni di casa hanno buttato via troppi palloni che scottavano e hanno fatto fatica a espugnare l’arcigna difesa transalpina: gli ospiti ne hanno approfittato staccando gli azzurri di ben 6 punti in poco più di 5 minuti (10-16, memorabili le azioni di Valentin Porte, il pallonetto di Timothey N’guessan, Mem e la doppietta dell’infallibile pivot Nikola Karabatic), un tempo “di magra” che per l’Italia è sembrato infinito visto che non riusciva a segnare. Il time-out di coach Riccardo Trillini allo scoccare del 20′ non è servito a riportare il match dalla sua.

Verso la fine l’Italia ha rialzato la testa, decisa a ricucire una distanza che sembrava sempre più abissale: a dare il via alle danze il terzino Davide Bolzamini al 22′ (11-16), ma subito dopo l’Italia ha dovuto scontare due minuti senza Endrit Iballi per un fallo su Porte. Ai gol di Parisini dell’ala Leo Prantner al 28′ (13-17), hanno risposto Hugo Descat e Melvyn Richardson allo scadere del 30′.

Il primo tempo si è concluso 13-19 per i francesi.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo l’Italia ha cercato di tenere, per lo meno all’inizio, l’intensità e una guardia alta in difesa, spingendo gli attaccanti francesi chiudendo loro l’angolo di tiro. Ma non è andata come sperato: la Francia al 35′ ha allargato ancora il gap, portandosi a +8 (16-24), con le azioni firmate da Dylan Nahi, Nicolas Tournat e Dika Mem.

Fondamentali il gol in elevazione di Parisini e Pablo Marrochi per non far crollare i compagni a tredici minuti dal fischio finale, ma ci ha pensato Yanis Lenne a mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri prima con un gol a porta vuota al 38′ e poi quello dopo aver rubato la palla a Marrochi (17-26). Al 41′ il meraviglioso primo gol della partita dell’amaranto Giacomo Savini sulla linea dei sei metri, su assist del diciassettenne Tommaso De Angelis (19-27), che ha mostrato concretamente a tutto il palazzetto che l’Italia era ancora in partita, decisa a farcela; dopo di lui, ci ha pensato De Angelis con la sua doppietta tenere alto il morale azzurro, con due velocissimi contropiedi dopo aver soffiato palla all’attacco francese (21-28).

Dal 43′ ancora una volta, come nel primo tempo, l’Italia ha attraversato degli infiniti minuti di siccità da gol, in cui la Francia ha fatto il bello e il cattivo tempo contro una squadra ormai sfibrata e si sono portati a +10 (23-33) grazie all’azione di Tournat al 49′. Allo scadere del 44′ minuto di gioco Savini ha evitato l’ennesimo gol a porta vuota intercettando il pallone con un tuffo; al 50′ ha ricambiato “il favore” effettuando questa volta egli stesso un gol a porta vuota (24-33), una frustata piena di lucidità e caparbietà.

Negli ultimi dieci minuti gli italiani hanno provato a recuperare, ma il tempo ormai scorreva inesorabile. La partita si è conclusa 29-40 per la Francia.

TABELLINO ITALIA-FRANCIA 29-40 (13-19) ITALIA: Domenico Ebner, Andrea Colleluori, Pablo Marrochi, Marco Mengon, Simone Mengon, Giacomo Savini, Andrea Parisini, Tommaso De Angelis, Umberto Bronzo, Leo Prantner, Davide Bolzanini, Nicolò D’Antino e Filippo Angiolini FRANCIA: Vincent Gerard, Remi Desbonnet, Yanis Lenne, Nedim Remili, Melvyn Richardson, Dika Mem, Nicolas Tournat, Nikola Karabatic, Timothey N’Guessan, Luka Karabatic, Valentin Porte, Dylan Nahi 1 tempo: 13-19 2 tempo: 29-40 Arbitri: Ammonizioni: 2 ‘ a Endrit Iballi (24.25’)

(Articolo in aggiornamento)