“Non rottamazione ma rivoluzione”: i giovani del PD varesino a Roma per cambiare il partito

I giovani del Pd della Provincia di Varese a Roma per cambiare il partito. “Non rottamazione ma rivoluzione” è il motto che emerge dal convegno romano.

Il capogruppo PD di Varese Giacomo Fisco, i consiglieri comunali varesini Matteo Capriolo e Giulia Mazzitelli, la consigliera di Gallarate Anna Zambon, il segretario del Pd di Cantello Carlo Bianchi e i leader dei Giovani Democratici di Varese Michelangelo Moffa e Riccardo Tomaiuoli hanno partecipato all’evento “Coraggio Pd, insieme a oltre 600 under 40 provenienti da tutta Italia, organizzato a Roma dall’Europarlamentare Brando Benifei .

Decine di interventi di giovani amministratori e militanti si sono alternati sul palco dell’auditorium antonianum nel pomeriggio di sabato 29 ottobre. La volontà è quella di imprimere una decisa svolta al Partito Democratico, mettendo al centro i temi di giustizia sociale, lavoro, ambiente e giovani. Non è mancata la critica alla attuale classe dirigente, auspicando un ricambio ai vertici del partito.

“Siamo venuti fino a Roma per dare il nostro contributo a questo processo di cambiamento del partito che riteniamo necessario, vogliamo mettere la nostra esperienza maturata sul territorio al servizio anche del partito nazionale che in questo momento ha bisogno di nuove idee per rigenerarsi ed affrontare le sfide del futuro. Noi ci siamo, con coraggio”. Sono le parole della delegazione varesina che annunciano anche l’inizio di un percorso sul territorio che accompagnerà la fase congressuale del partito e che porterà all’elezione, attraverso le primarie, del nuovo segretario.

