“Non sei sola“, il progetto dei centri di Aiuto alla Vita di Varese, Malnate, Medio Verbano e Tradate

Un nuovo progetto dei Centri di Aiuto alla Vita di Varese, Malnate, Medio Verbano e Tradate è già realtà concreta nel nostro territorio grazie al prezioso contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Un lavoro svolto in rete, fianco a fianco nella collaborazione, per realizzare un progetto di inclusione sociale con il quale andare oltre le consuete attività a sostegno dell’accoglienza alla Vita normalmente svolte dai Centri. Dopo l’ascolto delle difficoltà e l’accompagnamento durante la gravidanza, è di fondamentale importanza aiutare le mamme a rischio marginalità, insieme alle loro famiglie, a raggiungere una reale integrazione nel nostro contesto sociale e territoriale. Tutto ciò può avvenire solamente grazie al conseguimento di una soddisfacente autonomia, per cui sarà per noi importante implementare gli aiuti economici con una formazione che tenga conto delle priorità specifiche di ogni singolo nucleo familiare, con particolare attenzione a quelli monogenitoriali.

La promozione della consapevolezza del ruolo e del valore della maternità, oltre che l’empowerment della donna in gravidanza, è quindi diventata prioritaria per il conseguimento della crescita personale delle neo mamme. Pertanto la missione del progetto sarà quella di aiutarle a superare situazioni di vulnerabilità oltre che a rendere più semplice ed efficace una buona educazione dei figli, i quali saranno tra pochi anni cittadini attivi inseriti nella società. «Ci auguriamo e auspichiamo fortemente, attraverso i momenti di incontro sia formativo che di ascolto e il lavoro nella rete relazionale, di riuscire ad attuare una promozione di una cultura accogliente nei confronti della Vita e una maggiore consapevolezza dell’inestimabile valore che un figlio rappresenta per la famiglia e per la società. Presso il MPV CAV Varese, è attivo inoltre un servizio di ospitalità temporanea gratuita per gestanti sole in grave difficoltà abitativa (in Casa AnnaMaria) e fino ad un massimo di tre mamme con relativi figli.

Si segnalano alcune delle iniziative a supporto del progetto NON SEI SOLA realizzate sia per la divulgazione dello stesso che per la raccolta fondi, sempre in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Settembre 2022: vendita di sacchetti di patate provenienti dal nostro territorio e coltivate da realtà impegnate nella prevenzione del disagio sociale.

Ottobre-novembre 2022: Ciclo di incontri “VIVERE LA MATERNITA’” presso la sala Consiliare del Comune di Cittiglio sabato 1 ottobre 2022 ore 10,00 L’ATTESA E LA NASCITA: ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE (dott.ssa Cristina Bretagna – ostetrica e Lucia Fontana – infermiera) sabato 15 ottobre 2022 ore 10,00

IL RAPPORTO MAMMA BAMBINO (Dott.ssa Sabrina Priulla – psicologa) sabato 29 ottobre 2022 ore 10,00

L’ALLATTAMENTO AL SENO (Dott.ssa Donata Magnoni – pediatra) sabato 12 novembre 2022 ore 10,00

LA FERTILITA’ NEL PERIODO POST PARTO (Dott. Francesco Pagano – ginecoloco) Questo il calendario degli incontri che si terranno presso la sala consigliare del Comune di Cittiglio via Provinciale 32, e potrà essere seguito in diretta collegandosi alla pagina Facebook del cav medioverbano. Per ulteriori informazioni, scrivere a cavlaveno@gmail.com o cav- responsabile@vitavarese.org.

Sabato 15 ottobre 2022 ore 20,30: spettacolo teatrale “ Due destini”, a cura di Teatro dell’Armadillo, adatto ad un pubblico dagli 8 anni. Presso la chiesa parrocchiale San Martino di Malnate. Il progetto, presentato nella tipologia Interventi Sociali 2022/05 del bando istituito dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto a sostegno di progetti di utilità sociale in grado di migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità della provincia di Varese, che è iniziato a gennaio e terminerà il 31 dicembre 2022, è inserito in una programmazione pluriennale

Come donare:  con bonifico bancario fiscalmente deducibile instestato a Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus – IBAN IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911 – indicando nella causale : progetto Non sei sola 213/2022  on line sul sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus a questo link https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/non-sei-sola/ Si ringrazia anticipatamente chi contribuità alla raccolta fondi, importanti per offrire una migliore qualità di vita a mamme svantaggiate e ai loro bambini. Chi volesse conoscere tutte le inizitive messe in campo dai Centri di aiuto alla Vita, o diventare volontaria, può rivolgersi a: Centro di Aiuto alla Vita Varese tel. 346 1880949 o email cav-responsabile@vitavarese.org o visitare il sito www.vitavarese.org