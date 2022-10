Ecco i nostri prodotti fatti a mano, open day alla Cooperativa per disabili ASDA- SPERANZA di Busto

Domenica 9 ottobre 2022 si è svolta presso la sede della Cooperativa Sociale per Disabili ASDA- SPERANZA, in via Palestro 16, Busto Arsizio, l’ormai tradizionale Open Day.

Nonostante la situazione meteo, non proprio favorevole specialmente ad inizio mattina, per tutta la giornata un flusso ininterrotto di visitatori ha potuto prendere visione della nuova collezione di oggettistica e cartonaggio, realizzata dai ragazzi disabili con l’aiuto dei volontari.

I bellissimi oggetti hanno incontrato l’apprezzamento di tutti. Si tratta infatti di pezzi unici artigianali, realizzati con grande cura nei dettagli, in base alle esigenze specifiche dei clienti. La vasta gamma dei prodotti (articoli per cerimonie e ricorrenze quali: partecipazioni, bomboniere, segna-posti, articoli regalo, oggetti per ufficio e casa quali : scatole, porta-documenti, agende, cassettiere, album per fotografie) unitamente alla altissima qualità di realizzazione hanno suscitato un grande interesse.

Tra le novità più ammirate, gli oggetti impreziositi dai rivestimenti, coloratissimi, di tessuti provenienti dall’Africa, che hanno riscosso un notevole successo e sono stati molto richiesti in vista delle prossime festività natalizie.



Non sono mancati all’appuntamento il Sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, da sempre vicino alla Cooperativa, il Prevosto Monsignor Severino Pagani, e numerose autorità Lionistiche, tra le quali il Governatore del Distretto Lions 108 Ib1, Francesca Grazia Fiorella, i Past Governatori Distrettuali Carlo Massironi e Salvatore Trovato, il Presidente di Circoscrizione Pier Giorgio Piergentili, il Presidente del Lions Club Busto Arsizio Host Alberto Rivolta.

Ad accogliere le autorità ed i visitatori sono stati il Presidente della Cooperativa Ercole Milani, Past Governatore Distrettuale Lions, e il Segretario Mario Gallazzi, Socio Lions.

Per le ragazze e i ragazzi, che attraverso il lavoro in Cooperativa trovano gratificazione nel lavoro e sviluppano le capacità relazionali, e per tutte le volontarie ed i volontari che vi operano è stata una bella giornata, ricca di calore umano, che ha rinforzato la motivazione a continuare, nonostante le difficoltà che anche la Cooperativa, come tanti altri , sta incontrando in questi tempi.

Chi non avesse potuto partecipare, ma fosse interessato, potrà far visita alla Cooperativa negli orari di apertura : da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18.