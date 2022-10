Novant’anni al fianco della collettività, il gruppo Alpini Angera in festa

La pioggia di domenica non ha fermato i festeggiamenti del novantesimo anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Angera.

In mattinata gli alpini e le autorità civili e militari locali si sono ritrovati davanti al palazzo comunale per la cerimonia dell’alzabandiera e hanno poi sfilato per le vie della cittadina e deposto una corona di fiori al monumento dei caduti.

Per l’occasione è intervenuta la fanfara degli alpini di Abbiate Guazzone.

“Nei colori della nostra bandiera sono racchiusi i valori dell’unità, del rispetto e soprattutto il sacrificio di chi ci ha permesso di essere oggi qui, liberi – ha dichiarato il vicesindaco Marco Brovelli – ognuno di noi oggi ha il compito di far sì che quei valori non vegano meno”.

“Dalla fondazione a oggi nel nostro gruppo di sono susseguiti molti alpini – ha ricordato il capogruppo di Angera, Lorenzo Barbieri – tutti con la volontà di impegnarsi e vivere secondo lo spirito alpino dedicando del tempo per gli altri. Non siamo numerosi ma nel tempo abbiamo sempre cercato di partecipare alle iniziative per la collettività“.

In occasione dell’anniversario nella serata di sabato in chiesa parrocchiale si è tenuto il concerto del coro alpino Penna Nera di Gallarate.