Novità al cinema: tutte le nuove uscite dal 13 ottobre

A poche settimane dalla notte di Ogni Santi, arriva al cinema “Halloween Ends”, della regia di David Gordon Green. Si tratta del tredicesimo film della saga sul serial killer Michael Meyers, ambientato quattro anni dopo “Halloween Kills” del 2021, dove la protagonista Laurie Strode, interpretata da Jemie Lee Curtis, è intenta a scrivere le sue memorie dopo essere scampata all’ultimo attacco di Michael insieme alla nipote Allyson. Di Myers non si hanno più notizie ed è così che l’anziana Lauri riprende in mano la propria vita, mettendosi alle spalle il tormento vissuto per decenni con la paura di un suo possibile ritorno.

A spazzare via la sua tranquillità ritrovata è la notizia di un omicidio: un ragazzo di nome Corey Cunningham viene accusato dell’omicidio di un bambino a cui faceva da babysitter. Da questo momento ha inizio una spirale di violenza che porterà Laurie a fare i conti definitivamente con un male che non è mai riuscita a controllare.

La ragazza della palude, è un film diretto da Olivia Newman, e racconta la storia di Kya (Daisy Edgar-Jones), una bambina cresciuta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla “ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente. Fino a quando uno di loro viene trovato morto ed è immediatamente indicata come la principale sospettata.

Mattia Molinari è il regista di “Stavamo bene insieme”, un documentario che racconta il Milan di Ancelotti, nelle tre finali più iconiche della sua storia: la notte di quel famoso maggio 2003 a Manchester vide Paolo Maldini alzare al cielo la Coppa della sesta Champions vinta nella storia rossonera. Istanbul, 2005, finale Champions League. Il Milan si batte con il Liverpool e alla fine del primo tempo sembra avere la vittoria in tasca con un 3-0. Nella seconda parte del match, però, l’avversario recupera fino a pareggiare e portare così il gioco ai rigori, aggiudicandosi la finale. Atene 2007, il Milan questa volta è deciso a trionfare e la storia sembra servigli su un piatto d’argento la rivincita con il Liverpool, ancora una volta nelle vesti di avversario.

“Le Buone Stelle – Broker”, film diretto da Hirokazu Kore-Eda: il titolo fa riferimento alle scatole in cui venivano lasciati i bambini in modo anonimo quando uno o entrambi i genitori non potevano tenerli, cosicché venissero presi e accuditi da altri. È proprio in una di queste scatole che una donna lascia un neonato, trovato poi da due uomini che lo prendono con loro, rivelandosi, in verità, due trafficanti di bambini. Quando la donna, pentita di quel che ha fatto, torna per riprenderlo, trova i due uomini e insieme a loro si mette in viaggio alla ricerca di due genitori ideali, che possano acquistare suo figlio e dargli una vita migliore.