Novità al cinema: tutte le nuove uscite dal 20 ottobre

La novità di questa settimana è senza ombra di dubbio “Black Adam”, film diretto da Jaume Collet-Serra, vede Dwayne “The Rock” Johnson, vestire i panni del famoso anti-eroe della DC Comics. La storia di Black Adam, il cui vero nome è Theo Adam, inizia nell’Antico Egitto: ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, ritorna in vita grazie al potere del mago Shazam, che gli dona grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, nonostante il suo cuore non sia puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e dovrà confrontarsi con alcuni supereroi per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe.

Il regista Francesco Zippel porta nelle sale italiane “Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America”, un documentario che omaggia una delle leggende italiane del cinema mondiale. Il film racconta Sergio Leone, uomo dotato di una grande e profonda cultura, che ha avuto modo di conoscere il cinema sin dai suoi primi passi. Creatore del sottogenere noto come spaghetti-western, riuscì a influenzare – e influenza tutt’ora – con il suo stile la cinematografia mondiale.

Per grandi e piccini, arriva al cinema “A spasso col panda – Missione Bebè”. Questo cartone animato, diretto da Vasiliy Rovenskiy, è ambientato dopo che l’orso Mic Mic e Oscar sono tornati dalla loro ultima e incredibile avventura. Ora il loro acerrimo nemico Vulture sta escogitando un nuovo piano diabolico per sabotare la consegna di un cucciolo di Grizzly al suo avversario alle elezioni presidenziali americane: Mic Mic, Oscar, l’adolescente Panda e Cicogna si lanciano così in un’altra grande missione per riportare Grizzly ai suoi legittimi genitori e salvare tutti dall’eruzione di un vulcano.

“Brado”, il film diretto da Kim Rossi Stuart, racconta un rapporto travagliato tra un padre e un figlio: i due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country. Un percorso difficile quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due protagonisti per ritrovare la vicinanza e l’affetto perduto.