Novità al cinema: tutte le nuove uscite dal 27 ottobre

“La Stranezza”, una commedia che trasporta lo spettatore nel 1920. Il regista Roberto Andò racconta il ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello, interpretato da Toni Servillo, che dopo aver ricevuto la notizia della morte dell’amata balia Maria Stella, incontra due becchini, Nofrio e Bastiano (Ficarra e Picone), due personaggi molto particolari che si dilettano nella recitazione. Un banale disguido impedisce e ritarda il funerale della balia e costringe lo scrittore ad addentrarsi con i due becchini nei gironi infernali della corruzione degli addetti al cimitero e poi ad attendere che l’incidente si risolva nella sua casa nella valle del Caos, dove vive ossessionato da un’idea strana e ancora indefinita per la stesura di una nuova commedia. Dopo essersi ritrovato a spiare le prove dei sue strambi becchini, Pirandello e tutta la cittadina radunata a teatro vengono colti da un evento imprevisto che costringe Nofrio e Bastiano a interrompere la rappresentazione. L’atmosfera vira dal comico al tragico, e si trasforma in un vero confronto tra platea e attori.

“Amsterdam”, film diretto da David O. Russell, ambientato negli anni ’30, racconta la storia di tre amici: il medico Burt (Christian Bale), l’infermiera Valerie (Margot Robbie) e l’avvocato Harold (John David Washington, testimoni di un omicidio. I tre finiscono per diventare dei sospettati e mentre cercano di ristabilire la loro reputazione, scopriranno di essere al centro di una delle trame più sconvolgenti della storia americana.

Will Speck e Josh Gordon portano nelle sale con “Il Talento di Mr. Crocodile”: la famiglia Primm si è trasferita a New York, ma Josh, il figlio, non è entusiasta del cambiamento. Il ragazzo non riesce ad adattarsi nella nuova scuola, né a farsi degli amici, finché non si imbatte in Lyle, un coccodrillo che vive nella soffitta della sua nuova casa, doppiato nella versione italiana da Luigi Strangis, un tipo piuttosto socievole e giocherellone, a cui piace cantare, mangiare caviale e ascoltare grande musica, senza dimenticarsi di dare una mano nelle faccende domestiche. Josh e il coccodrillo stringono amicizia, ma le cose si complicano quando il loro vicino, il malvagio singor Grumps, viene a conoscenza dell’esistenza di Lyle. Nonostante il coccodrillo cerchi di mostrare di non essere cattivo, il signor Grumps e la sua gatta, Loretta, non sembrano assolutamente voler cambiare idea sul fatto che un coccodrillo possa convivere con gli umani. Sarà compito della famiglia Primm e del carismatico proprietario di Lyle Hector P. Valenti a dimostrare che un coccodrillo dalla grande personalità può far parte di una famiglia.

“Fall”, film diretto da Scott Mann, racconta la storia di due migliori amiche, Becky e Hunter, che salgono su una torre radio abbandonata, alta oltre 700 metri, con l’intenzione di spargere in cielo le ceneri del fidanzato di Becky, Dan, morto durante un’arrampicata. Le due, però, rimangono bloccate in cima. Circondate da chilometri di deserto e senza alcuna possibilità di contattare i soccorsi, Becky e Hunter si ritroveranno a lottare per la loro sopravvivenza in un ambiente ostile.

“Io sono l’abisso”, è un film diretto da Donato Carrisi. Ambientato in un paesino di provincia, dove si consuma ogni giorno una violenza contro le donne, la pellicola vede protagonista della storia un netturbino, che grazie al suo lavoro sa come la spazzatura possa rivelare realtà che le persone non ammetterebbero mai. L’immondizia è un ricettacolo di segreti e di verità. L’Uomo che pulisce rimane abbagliato dall’incontro con la Ragazzina col ciuffo viola, che per la prima volta lo fa sentire come se non fosse invisibile agli occhi del mondo. È da quel momento che il netturbino sente di avere un legame con la Ragazzina, come una missione salvifica nei suoi confronti, ed è per questo che è determinato a invadere la sua vita.