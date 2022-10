Novità al cinema: tutte le nuove uscite dal 6 ottobre

Grandi novità in tutte le sale italiane dal 6 ottobre. Ad aprire le danze “Tickets to Paradise”, film diretto da Ol Parker. Ambientato a Bali, la pellicola vede il ritorno sul grande schermo di due diamanti di Hollywood: Julia Roberts e George Clooney, che interpretano David e Georgia, coppia divorziata che ha intenzione di mandare all’aria in tutti i modi l’imminente matrimonio della figlia, impedendole di commettere lo stesso errore che fecero loro sposandosi venticinque anni prima.

Il regista Umberto Carteni arriva al cinema con la commedia “Quasi orfano”: Valentino e Costanza, interpretati da Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini, hanno fondato una griffe di grande successo nell’ambiente del design. È grazie a Costanza se Valentino è riuscito a emergere e a farsi dei contatti nel jet set milanese. Il giovane ha talento, ma ancor di più affascina la sua drammatica storia, quella del ragazzo rimasto senza una famiglia sin dall’infanzia. Valentino però nasconde un grande segreto riguardo alla sua vera identità. La sua famiglia, che vive in Puglia, è molto numerosa ed è proprietaria di un agriturismo, noto non per essere uno dei migliori, ma per avere la votazione più bassa su TripAdvisor. Quando si sta per avvicinare il compleanno della madre di Valentino, Nicola, suo fratello, si mette in contatto con lui con la speranza di ricevere un aiuto economico per risollevare le sorti dell’attività di famiglia.

“Everything Everywhere All at Once”, film diretto dai The Daniels, racconta la storia di Evelyn Wang (Michelle Yeoh), donna di origini cinesi che gestisce una piccola lavanderia a gettoni, sempre piena di lavoro e dedita ad occuparsi della sua famiglia. Come se la sua impegnata vita non bastasse, Evelyn riceve anche un controllo fiscale che la porta a imbattersi in Deirdre (Jamie Lee Curtis), un’ispettrice puntigliosa. La donna deve fare i conti con l’agente, ma assiste a una spaccatura nel multiverso, che la trascina in un’avventura fatta di realtà parallele. Il suo compito ora è sconfiggere il nemico e salvare il destino degli universi, riportando così non solo l’armonia nelle varie dimensioni, ma anche nella sua vita e nella sua famiglia.

Cédric Klapisch arriva al cinema con “La vita è una danza”. Elise (Marion Barbeau) è promettente ballerina di danza classica di 26 anni che vive a Parigi con il fidanzato. La sua vita appare perfetta e il futuro già scritto. Tutto va in frantumi, quando Elise scopre che il suo ragazzo la tradisce e in seguito subisce un terribile infortunio durante un’esibizione a causa del quale non potrà mai più ballare. Le cure per guarire fisicamente e soprattutto emotivamente la conducono in Bretagna, dove Elise capisce che può riprendersi grazie all’affetto dei suoi amici e a un nuovo amore. Nonostante il parere dei medici, la ragazza con molta determinazione cercherà ispirazione nella danza contemporanea, nella speranza di poter tornare ancora a muovere qualche passo sul palcoscenico.

