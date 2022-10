Nuova piazza di Vinago, la Lega di Mornago: “Fieri di aver contribuito al progetto”

L’Amministrazione comunale di Mornago ha presentato a Vinago, nei giorni scorsi, il progetto preliminare per la riqualificazione di piazza Giovanni XXIII.

«Oggi prende vita quanto promesso nel 2019 all’inizio del mandato – aveva detto in occasione della presentazione il sindaco Davide Tamborini – grazie soprattutto all’attenzione di Regione Lombardia, e in particolare del consigliere Marco Colombo che si è speso in prima persona per reperire gran parte delle risorse destinate alla realizzazione dell’opera».

E sul progetto oggi interviene anche la Lega di Mornago: «Si tratta di un intervento molto importante che siamo contenti di aver contribuito a rendere possibile. Un grazie alla Lega e a Regione Lombardia che si confermano vicine al territorio. Da parte nostra per Mornago ci sarà sempre una minoranza propositiva e costruttiva».

Dopo la presentazione pubblica del progetto, esprime soddisfazione la sezione leghista cittadina: «Era un intervento atteso dalla cittadinanza e che farà bene alla frazione di Vinago, per cui il vederlo andare a buon fine è un risultato di cui non possiamo che essere contenti»’, spiegano in una nota, sottolineando come «ci ha fatto molto piacere soprattutto poter dare il nostro contributo, interessandoci per primi al progetto e portandolo all’attenzione di Regione Lombardia e del consigliere regionale Marco Colombo che ha fatto il resto, mettendo a disposizione del nostro Comune un finanziamento da 150.000 euro».

«Un bel risultato per tutti e l’ennesima conferma del nostro ruolo di minoranza costruttiva e propositiva, che negli anni ha saputo portare idee e progetti, oltre ad aver contribuito a renderli possibili e a migliorare quelli esistenti. Da parte nostra l’augurio che si riesca sempre a lavorare nell’interesse comune, senza far prevalere interessi di parte», concludono.