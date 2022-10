Una nuova sede per la Canotteri Porto Ceresio, il Comune dice sì allo studio di fattibilità

Dopo trattative con il Comune di Porto Ceresio e l’Autorità di Bacino Ceresio Piano/Ghirla ed enti interessati, la nuova giunta guidata dal sindaco Marco Prestifilippo ha formalizzato la richiesta alla Canottieri di presentare lo studio di fattibilità tecnico economica finalizzato alla realizzazione della nuova sede .

Lo studio, condotto da tecnici guidati dagli architetti membri del direttivo una volta approvato ed adottato dal Comune permetterà di dare il via sia alla partecipazione ai vari bandi pubblici sia all’interessamento di sponsor privati per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Il sindaco ha anche formalmente confermato al presidente della Canottieri che con il prossimo bando per la riassegnazione della palestra previsto entro la fine dell’anno, qualora la gestione di questa venisse assegnata ad altra organizzazione, alla Canottieri verrà comunque riservato l’uso dell’attuale sala fitness per lo svolgimento dell’attività al coperto .

Fino a fine anno alcune attività verranno d’ora in poi delocalizzate presso il salone dell’oratorio di Cuasso al Piano per andare incontro soprattutto ai più piccoli che si vogliono integrare nell’attività dei Canottieri

La Canottieri Porto Ceresio -attiva dal 1958 – negli ultimi anni ha conquistato 3 titoli Italiani di categoria , 7 titoli di Campione Regionale e per tre anni consecutivi è seconda Società sportiva nella classifica Nazionale su oltre 90 sodalizi, oltre ad 8 titoli di Campioni Europei e più volte Campioni d’Italia in specialità da mare (Gozzi e Coastal Rowing). Negli ultimi 5 anni 6 atleti della Canottieri sono risultati vincitori della Classifica Nazionale Italiana individuale di categoria. Solo domenica 16 Ottobre Matthias Moroni, atleta della Canottieri Porto Ceresio si è laureato con la partecipazione alla gara di Stintino (Sardegna) campione nazionale di categoria Junior.

Dopo 60 anni di attività nel sedile fisso, nel 2021, la Canottieri Porto Ceresio si è affiliata anche alla F.I.C. acquisendo il necessario parco barche per indirizzare soprattutto i più giovani nella specialità olimpica

Per oltre 30 fine settimana all’anno, la Canottieri rappresenta il nome di Porto Ceresio sui campi di gara di sedile fisso e di scorrevole in tutta l’Italia .

«La sempre maggiore richiesta di persone che si vogliono avvicinare a questo Sport – nello scorso 2021 sono state rifiutate più di 150 nuove richieste – trova purtroppo difficoltà in relazione agli esigui spazi attualmente a disposizione della società nel contesto di Porto Ceresio – spiega il presidente della Canottieri Porto Ceresio MicheleLucio Barbieri. Per questo è accolta con enorme interesse e soddisfazione la scelta del Comune di attivarsi al fine di arrivare a realizzare per la Canottieri una nuova sede che assolva pienamente ai bisogni dell’ Associazione permettendole una sempre maggiore crescita e di conseguenza una sempre maggiore rappresentazione del nome di Porto Ceresio in tutta Italia e in Europa».