Nuovi mezzi per la Polizia Locale associata di Azzate: “Così saremo più vicini al cittadino”

Un “parco macchine” nuovo, moderno e rispettoso dell’ambiente. È quello in dotazione alla Polizia Locale Gestione Associata di Azzate, Daverio e Galliate Lombardo.

È stato il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello a tenere a battesimo la nuova dotazione dei veicoli. La presentazione ufficiale questa mattina, lunedì 10 ottobre, al Belvedere di Azzate alla presenza dei sindaci che fanno parte della Gestione: Gianmario Bernasconi, Marco Colombo, Carlo Tibiletti ed Emilio Magni, sindaco di Cazzago Brabbia il prossimo comune che aderirà alla convenzione. Con loro gli agenti della Polizia Locale, il comandante Gennaro Portogallo, una rappresentanza dei carabinieri della stazione di Azzate e della Protezione Civile.

«Si tratta di mezzi acquistati grazie al finanziamento di un bando regionale – ha spiegato Bernasconi, sindaco di Azzate, comune capofila – Tra le finalità di questo bando vi è la promozione dell’ammodernamento dei veicoli a bassa emissione inquinante nonché all’acquisto di strumentazione di ultima generazione per l’espletamento dei servizi di Polizia Locale. Come per l’unità mobile ad uso ufficio acquistata nel 2021, anche per questo bando l’ufficio ha stilato un progetto mirato al cofinanziamento questa volta per l’acquisto di due veicoli a bassa emissione inquinante nello specifico Fueel Hybrid, cioè veicoli con doppia alimentazione una benzina e l’altra elettrica che si autoricarica durante il movimento stesso. Due Suzuky Vitara con quattro ruote motrici adatte ai nostri territori nel pieno rispetto delle politiche di ecosotenibilità.».

Il finanziamento di Regione Lombardia per l’acquisto delle due vetture è stato di 40 mila euro, ai quali si sono aggiunti 29 mila euro suddivisi in quota parte tra i Comuni che fanno parte della Gestione Associata per un totale di 69 mila euro.

«Il progetto è stato predisposto dal nostro comandante, Gennaro Portogallo, in collaborazione con le donne e gli uomini del Comando di Polizia Locale -aggiunge Bernasconi – Possiamo affermare che il Comando di Polizia Locale della Gestione associata di Azzate, Daverio e Galliate Lombardo, ha un parco veicoli di tutto rispetto, acquistati anche grazie ai fondi stanziati dalla Regione che li destina per lo più a quei comandi che si impegnano a formare, mantenere ed ampliare forme associative, dando concreta attuazione al principio “l’unione fa la forza”, in spirito di servizio al cittadino con efficienza, economicità e, da oggi, in modo ecologico».

I mezzi, il furgone ad uso ufficio mobile, i due veicoli e i due motoveicoli, saranno a disposizione dei tre comuni e in futuro di Cazzago Brabbia: «È il comando che si sposta per accorciare la distanza con gli altri comuni e con i cittadini, in modo da garantire maggiore sicurezza, quella percepita e quella reale», spiegano i tre sindaci. «La Gestione associata si inserisce in quel concetto di economia di scala tanto cara al mio mondo – ha aggiunto il sindaco di Daverio Marco Colombo – L’obiettivo dovrebbe essere aggregare i servizi per diminuire i costi. Non è semplice ma bisogna provarci».

«Da soli non si va da nessuna parte – spiegano Magni e Tibiletti, sindaco di Galliate Lombardo – Se Cazzago contribuirà con un nuovo agente, ai cinque già in servizio si aggiungeranno forze che andranno a coprire in maniera più capillare il nostro territorio».

«State andando nella direzione giusta – ha aggiunto il prefetto Pasquariello – che è mettere in campo le forze per obiettivi condivisi. Sarebbe interessante anche pensare ad una cabina di regia che studi le esigenze dei vari comuni, così da condividere interventi e soluzioni».

Prossimo obiettivo, ha spiegato il comandante Portogallo, potenziare la dotazione delle videocamere con l’acquisto di fototrappole da collocare nelle zone più sensibili dei paesi, così da individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti.