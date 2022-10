Oktoberfoto, seconda serata di multivisione organizzata dal Foto Club Varese APS

Venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 21 presso la Sala Montanari in Via dei Bersaglieri 1 a Varese

Venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 21 presso la Sala Montanari in Via dei Bersaglieri 1 a Varese seconda serata di multivisione organizzata dal Foto Club Varese APS in occasione della quattordicesima edizione di Oktoberfoto.

Presentano i loro lavori Foto Club Arona, Foto in Fuga Fotoclub Inveruno, Società Italiana Caccia Fotografica, Foto Club Varese APS. Ospite della serata Roberto Palladini Segretario Provincia Varese Unione Italiana Fotoamatori.

Proseguono nella sala espositiva ACLI di Via Speri della Chiesa Jemoli 9 – Varese le mostre fotografiche di: Anna Maria Achini, Graziano Biscotti, Giuseppe Bottelli, Gabriele Brusa, Susy Carimati, Alessandro Lenti, Giorgio Matticchio, Giuliana Moroni, Roberto Palladini.

La manifestazione internazionale è organizzata dal Foto Club Varese in collaborazione con Acli Arte e Spettacolo Varese, con il partenariato del Comune di Varese e il patrocinio della Provincia di Varese e dell’università dell’Insubria.

Il programma completo è scaricabile dal sito www.fotoclubvarese.it