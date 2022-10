Omicidio Carol Maltesi, il giudice di Busto Arsizio respinge la richiesta di rito abbreviato per Davide Fontana

Il giudice dell’udienza preliminare di Busto Arsizio Piera Bossi ha rigettato oggi, giovedì 13 ottobre, la richiesta di rito abbreviato presentata dal legale di Davide Fontana, il bancario di 43 anni imputato per l’omicidio di Carol Maltesi, la ragazza di 26 anni uccisa a Rescaldina nello scorso gennaio.

Davide Paloschi, avvocato di Fontana, aveva presentato una articolata richiesta di rito alternativo che non è stata accolta dal giudice che ha invece ammesso a rito immediato l’imputato. Fontana comparirà dunque direttamente dinanzi al giudice collegiale dell’Assise di Busto Arsizio (sei giudici popolari più due togati, per i reati più gravi) il prossimo 24 ottobre.

Nell’udienza di giovedì si sono costituite parti civili i genitori di Carol Maltesi e il figlio, minore, che attualmente vive assieme al padre. Respinta la richiesta di ammissione a parte civile dal Comune di Rescaldina.

«Spiegheremo ai genitori di Carol cos’è successo oggi», ha spiegato il difensore della famiglia Maltesi, Manuela Scalia, cui si aggiungono le dichiarazioni anche dell’altro avvocato, Ermanno Talamone, «il giudice ha ritenuto non fondata e non rilevante l’una e l’altra eccezione sollevate dalla difesa».

Fontana ha parlato in aula e si è dichiarato pentito e ha detto di non avere coraggio di guardare in faccia i genitori di Carol e ha voluto sottolienare che non ha avuto nessuna preordinazione ne premeditazione rispetto a quanto ha fatto. «Vedremo quali sono le valutazioni della corte d’Assise e gli accertamenti istruttori che saranno svolti», ha spiegato infine l’avvocato Talamone.