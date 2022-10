Open day alla cooperativa Asda Speranza con tante idee regalo in vista del Natale

La cooperativa di via Palestro mette in mostra i prodotti realizzati da disabili: una vasta gamma di prodotti che spaziano dall’oggettistica per cerimonie e ricorrenze ad una vastissima gamma di articoli regalo e di oggetti per l’ufficio e la casa

Domenica 9 ottobre ritorna il tradizionale appuntamento con l’Open Day della Cooperativa per Disabili A.S.D.A.- Speranza. La giornata si svolgerà nella sede di via Palestro 16, Busto Arsizio, dalle ore 10 alle ore 19, con una mostra mercato della nuova collezione di oggettistica e cartonaggio organizzata in vista delle festività natalizie. Si potranno dunque ammirare ed acquistare splendidi oggetti artigianali realizzati a mano.

La A.S.D.A. – Speranza è una cooperativa sociale per disabili, senza scopo di lucro, con sede a Busto Arsizio, via Palestro 16, in una residenza concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune di Busto Arsizio.

La storia dell’Asda Speranza

Nel 1984 è stata ristrutturata la parte residenziale, adattandola a comunità – alloggio, in grado di accogliere fino a 10 disabili adulti, assistiti da psicologi, terapisti, educatori ed altri specialisti.

Nel 1990 è stata rimodernata un’altra parte, destinandola a laboratorio artigianale, dove, con l’aiuto essenziale di numerosi volontari, 9 disabili adulti occupano utilmente il proprio tempo, trovando gratificazione nel lavoro e sviluppando le capacità relazionali.

I servizi offerti

Fotocopie, stampe, tesi, volantini, brochures, sono alcuni dei servizi offerti. Molto peculiari sono gli oggetti realizzati con materiali e tecniche di cartonaggio. I prodotti spaziano dall’ oggettistica per cerimonie e ricorrenze (bomboniere, partecipazioni, libretti messa, ecc.) ad una vastissima gamma di articoli regalo e di oggetti per l’ufficio e la casa (porta-documenti, agende, planner, calendari da tavolo, scatole, cassettiere, album per fotografie, ecc.). Ogni oggetto è un pezzo unico, realizzato a mano, in base alle richieste del cliente.

L’open day

La giornata di domenica 9 ottobre sarà un’ottima occasione per trovare tante idee regalo e al contempo contribuire a sostenere la Cooperativa. Almeno altrettanto importante , al di là del risultato economico (comunque indispensabile…), è la partecipazione: anche solo una brevissima visita senza acquisti sarà molto gratificante per le volontarie, i volontari, le ragazze ed i ragazzi. Chi è interessato, ma non fosse libero domenica 9, potrà far visita alla Cooperativa negli orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18.