Openjobmetis – Treviso sarà una partita da incubo (speriamo solo per l’abbigliamento)

Domenica 30 ottobre all’Enerxenia Arena di Varese andrà in scena una partita da incubo. Speriamo non per il punteggio finale, visto che la Openjobmetis di Matt Brase affronterà la Nutribullet Treviso in un match che sulla carta è alla portata dei biancorossi.

Il lato horror del match sarà infatti sulle tribune: la società di piazzale Gramsci ha lanciato l’iniziativa “Halloween Game” vista la vicinanza con la festività di Ognissanti. Il club, per questo motivo, invita i tifosi a presentarsi al palazzetto con il “vestito più terrificante” possibile e, in cambio, promette una serie di sorprese a tema prima e durante la partita.

L’iniziativa è di chiara impronta “americana” e va letta nell’ottica di avvicinare un pubblico sempre più giovane alle partite e a cercare tifosi anche al di fuori della – pur ampia – schiera di stretti appassionati.

A questo punto, quindi, nasce già la curiosità su quale potrebbe essere l’abbigliamento più “a tema” e siamo pronti a scommettere che qualcuno sceglierà un abito da horror-basket magari vestendosi da personaggi “poco amati” da queste parti.