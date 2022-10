Origins è la prima rassegna teatrale di M.Art.E Varese e rilancia il Teatro di Sant’Ambrogio

Origins è il primo grande progetto di M.Art.E Varese, la nuova Scola di Teatro di Sant’Ambrogio che collabora con la Comunità Pastorale Kolbe e con una serie di associazioni del territorio con lo scopo di rilanciare il Teatro San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio, «seminando nei più giovani la cultura del teatro, come linguaggio espressivo e spazio di benessere», spiega Caterina Rossi, cofondatrice e direttrice organizzativa di M.Art.E.

Origins è una rassegna teatrale che parte sabato 8 ottobre e proseguirà sino a maggio con spettacoli per adulti, ragazzi e bambini ed è realizzata in collaborazione con le compagnie Effetti Collaterali e L’Arca di Noe. «Origins non è una semplice rassegna teatrale – continua Rossi – Origins è un progetto che nasce dalla collaborazione di diverse realtà e associazioni legate al sociale, con un unico grande obiettivo: restituire il teatro al pubblico».

E per M.Art.E l’accezione “restituire al pubblico il Teatro” ha assunto un’accezione più che letterale.

Il progetto Origins è una rassegna teatrale e non solo. È anche un corso di Recitazione, regia, organizzazione, comunicazione, tecnico luci e audio, makeup teatrale, scenografie audiovisive aperto e gratuito per i giovani e le giovani della comunità pastorale Santi Gottardo e Giovanni Paolo II (Kolbe), con l’obiettivo di restituire l’Auditorium San Giovanni Bosco, meglio conosciuto come “Il Teatro di Sant’Ambrogio”, alla comunità, partendo appunto dai ragazzi.

Origins è un progetto patrocinato dal Comune di Varese e sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto.

«A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio M.Art.E. per questa iniziativa preziosa sia perché propone ai bambini e ai ragazzi di avvicinarsi al Teatro come scuola di vita oltre che come spettatori, sia perché rivitalizza il quartiere rilanciando uno spazio prezioso, qual è il Teatro, per tutti i cittadini», ha detto la consigliera Manuela Lozza intervenendo alla presentazione del progetto in Sala Montanari.

Seminare cultura è il claim di questa prima stagione.

Grazie al legame con altre associazioni e compagnie teatrali del territorio infatti, la rassegna è stata pensata con una pièce ogni mese che vada a toccare diversi temi culturali e sociali, perché “Chi semina cultura, raccoglie futuro” e questo è proprio il primo di una lunga serie di semi che M.Art.E e i suoi partner di progetto, vogliono gettare.

Spiega Lia Locatelli, direttrice artistica di M.Art.E: «L’ associazione ci crede sin dalla sua creazione. Il Teatro non è un luogo vecchio e polveroso, non è quel posto in cui l’odore di velluto ed il rumore di carta di caramelle sono protagonisti. Non più. Teatro è prospettiva, è futuro. Teatro è comunicazione, è parola. Teatro è realtà, è vita. Teatro è avanzamento tecnologico. Perché il Teatro è fondamento per migliorare il tessuto economico, sociale, e culturale di una città. Perciò ripartiamo da zero. Non da ciò che conosciamo (o pensiamo di conoscere) ma da ciò che ancora non c’ è».

LA RASSEGNA

Nella prima data, sabato 8 ottobre, sarà la stessa M.Art.E a proporre al pubblico varesino uno spettacolo inedito di sensibilizzazione sui disturbi alimentari, Ed Recovery, in collaborazione con l’ ente specializzato Jonas Varese.

Le date successive vedranno altre compagnie susseguirsi sul palcoscenico: L’Arca di Noe, Effetti Collaterali Varese e il Centro Universitario Teatrale L’ultimo spettacolo della stagione, dulcis in fundo, è invece ancora da creare e a farlo saranno i giovani e le giovani della comunità pastorale che hanno deciso di intraprendere il percorso di formazione parallelo alla rassegna.

Tutte le date degli spettacoli a questo link .

Oltre alle compagnie poi numerose associazioni hanno contribuito ai diversi appuntamenti e saranno presenti in alcuni appuntamenti con banchetti informativi e laboratori per bambini, tra queste Jonas, la Lega nazionale per la difesa del cane e Unicef.

ED RECOVERY

Inizia proprio con Lia Locatelli, direttore artistico di M.Art.E, il ciclo di spettacoli di questa prima stagione di ORIGINS con uno spettacolo da lei scritto e interpretato. Ed Recovery infatti è una pièce inedita che tratta di disturbi alimentari. Scritta da Lia Locatelli a seguito di un percorso di un anno fatto con ragazze e ragazzi della Neuropsichiatria che soffrono di disturbi alimentari.

«Ed Recovery da voce a persone reali, non inventate, non romanzate – spiega Locatelli – è quasi un’installazione. Nella sua semplicità di scelte registiche la commovente interpretazione attorale si intreccia a scelte audio tecnologiche supportate da devices moderni, che alimentano la sensazione immersiva dello spettacolo».”

Lo spettacolo infatti sarà coadiuvato dal tecnico Niccolò Maggio, fonico, tecnico video e responsabile tecnico in dirette televisive Rai, Mediaset, Sky, Prima Della Scala 2020/2021.

A condire il tutto, Caterina Rossi, che con le sue coreografie, sintetizza stati d’ animo ed emozioni, rendendo catartici e liberatori momenti appositamente tensivi .

Maggiori informazioni sullo spettacolo a questo link.