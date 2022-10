Ostacolo Valdifiemme per i Mastini Varese nel primo di tre incontri consecutivi

Sono state entrambe autrici di un avvio “diesel” ma si candidano a un posto al sole della IHL. Varese e Valdifiemme si danno appuntamento sabato 15 (ore 18,30) alla Acinque Ice Arena di Varese con l’intento – che vale sia per l’una sia per l’altra – di muovere la classifica e tornare a salire verso l’alto.

I Mastini hanno ottenuto sabato scorso con l’Alleghe il primo successo (e non è stato facile), i trentini hanno cinque punti ma hanno vinto solo con il Como, perdendo all’overtime con la Valpe e con il Pergine: entrambe vogliono svoltare e quindi sul ghiaccio di via Albani si attende una partita dura tra due formazioni molto determinate, come del resto è avvenuto in passato quando il calendario ha proposto questa sfida.

La squadra di Claude Deveze dovrà, almeno per quello che si vede “sulla carta”, evitare il più possibile di concedere l’uomo in più ai trentini che hanno una grande vocazione offensiva e che sono stati i migliori in powerplay nelle prime tre giornate. Cinque i gol fatti su undici tentativi per un’efficacia del 45,5%, esattamente il doppio dei Mastini (23%) nella medesima situazione di gioco. I gemelli Ahlstroem (Oscar e Viktor), svedesi, guidano un attacco che può contare su altri uomini esperti come Chelodi e Nicolao; in difesa è rimasto l’americano (ma di passaporto italiano) Eastman mentre in porta spicca la presenza di Moritz Steiner, proveniente dall’Unterland di cui il Fiemme è diventato farm team dopo la promozione in Serie A degli altoatesini.

I Mastini non presentano particolari problemi di formazione: l’unico assente sarà Daniele Odoni, fermato da un problema a una spalla. Al suo posto, dall’Aosta, arriverà Alessandro Minniti capitano della formazione U19 dei Gladiators nell’ambito della collaborazione tra le due società. Dagli allenamenti filtra un certo ottimismo almeno per quanto riguarda la condizione e i meccanismi sempre più oliati nel corso degli allenamenti infrasettimanali. L’importanza del match, per il Varese, è data anche dal calendario: Vanetti e compagni giocheranno tre volte in otto giorni con tanto di trasferta a Torre Pellice giovedì (il club Mastini Forever sta organizzando un pullman) e gara esterna a Como domenica prossima. Un filotto di punti potrebbe fare da ascensore ai gialloneri e alla loro graduatoria.

In occasione della partita la società darà la possibilità a uno spettatore fortunato di vincere una maglietta da gioco ufficiale della squadra: l’eventuale adesione all’iniziativa sarà semplice, spiegata all’ingresso e potrà avvenire presso il corner dei Mastini Forever all’interno dell’impianto.

Inoltre tutti coloro i quali devono ancora ritirare il proprio abbonamento, potranno farlo recandosi alla cassa apposita, mostrando la ricevuta cartacea di sottoscrizione. Chi invece ha sottoscritto l’abbonamento in questi giorni, dovrà ugualmente portare la ricevuta per poter accedere agli spalti, in quanto la card sarà disponibile dal prossimo incontro casalingo.