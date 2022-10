Da ottobre riprendono a Saronno gli incontri letterari con l’associazione L’Isola che non c’è

Il venerdì 21 ottobre è in programma una serata dedicata al romanzo “L’uomo di Kiev” di Bernard Malamud. Tutti gli incontri in calendario

Riprendono venerdì 21 ottobre gli incontri mensili dell’associazione culturale “L’isola che non c’è” di Saronno per commentare un romanzo dopo la presentazione di un relatore. L’appuntamento è alle ore 21 nella sede dell’associazione, in via Biffi 5 a Saronno.

“Quest’anno – spiegano dall’associazione – abbiamo scelto romanzi di autori di origine ebraica, storie di personaggi appartenenti alla tradizione culturale ebraica, la cui narrazione valica i confini di quel mondo e si impone all’attenzione dei lettori di qualsiasi nazionalità, religione o convinzione.

Il primo romanzo in programma è “L’uomo di Kiev” di Bernard Malamud (1966). Condurrà la conversazione Ferdinando Cortese.

Il calendario degli incontri 2022-2023: