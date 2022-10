“Ottobre Rosa”: a Palazzo Pirelli l’iniziativa di Europa Donna intitolata “Una voce per tutte”

“Ogni anno in Italia 55mila donne si ammalano di tumore al seno. La ricerca scientifica ha compiuto passi da gigante: oggi, infatti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale, le possibilità di guarire superano il 90%. Sono anni che il mese di ottobre rappresenta un momento unico di informazione, condivisione e prevenzione grazie anche all’impegno e alle iniziative messe in campo da Regione Lombardia, da sempre molto sensibile su questi temi e molto attenta a recepire i contributi e le indicazioni delle associazioni che operano direttamente sul campo e mettendo ogni volta il paziente al centro dei propri interventi legislativi e finanziari”.

Lo ha sottolineato il Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali Emanuele Monti, che ha introdotto questa mattina a Palazzo Pirelli l’iniziativa “Una voce per tutte. Una campagna di sensibilizzazione a sostegno delle richieste delle donne con Tumore al Seno Metastatico”. L’appuntamento si inserisce nell’ambito delle iniziative del “Mese Rosa” promosse da Europa Donna ed è stata l’occasione per presentare la campagna informativa lanciata dalle realtà di volontariato aderenti.

Erano inoltre presenti i rappresentanti delle 31 associazioni della rete lombarda di Europa Donna Italia, di Coo’ee Italia, dell’istituto di ricerca IQVIA e Gabriella Farina, primaria dell’Oncologia del Fatebenefratelli.