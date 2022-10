Il Padiglione Michelangelo si “sveste”: ancora incerti tempi, finanziamenti e modalità per sistemarlo

Sono iniziati i lavori di rimozione dei pannelli giudicati non conformi per la sicurezza antincendio dai piani più alti del padiglione Michelangelo all’ospedale Del Ponte di Varese. Dopo aver tolto le coperture gialle e rosse dalla zona più bassa, mettendo a nudo la struttura, è stata noleggiata una piattaforma per poter procedere come imposto dal Prefetto Pasquariello che ha ricevuto una segnalazione dalla procura di Milano, in merito all’utilizzo degli stessi pannelli di copertura utilizzati nella torre di Milano che si è incendiata lo scorso anno.

Per realizzare in urgenza l’opera è stato previsto un primo stanziamento di 360.000 euro che potrà essere valutato durante l’esecuzione dell’intervento. I lavori, che dovrebbero durare fino alla prima settimana di novembre, metteranno a nudo l’intera struttura che era stata completata nel 2015.

Cosa succederà dopo è ancora da definire: le indagini in corso per far luce sulle fasi di costruzione e sull’utilizzo di quelle coperture con quel sistema di montaggio potrebbero influenzare le opere di ripristino delle facciate del padiglione. Resta, infatti, da comprendere se ci siano delle eventuali responsabilità per la situazione odierna, un chiarimento indispensabile anche per definire chi dovrà sostenere la spesa per rivestire nuovamente il Michelangelo.

Al momento, non è ancora possibile, dunque, sbilanciarsi sui tempi di ripristino della situazione né sui costi che dovranno essere sostenuti e da parte di chi. Si attende il completamento delle verifiche per procedere dopo aver completato la parte più urgente che è quella in atto con la rimozione dei pannelli potenzialmente pericolosi così da permettere la piena ripresa di tutte le attività dell’ospedale.