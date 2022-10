Pagine del futuro: letture e laboratori green per bambini in Biblioteca a Gazzada Schianno

La Terra si sta riscaldando, i ghiacci si stanno sciogliendo e i mari si stanno alzando: Di fronte a eventi globali di tale portata i singoli pensano di non poter far nulla, ma l’impotenza dell’azione individuale è il motivo per cui tutti devono provare a dare il proprio contributo alla lotta al cambiamento climatico. Per questo la Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno propone “Pagine del futuro”, un ciclo di sei incontri, consigliato ai bambini dagli 8 ai 10 anni che avranno come tema la sostenibilità ambientale.

Gli incontri avranno cadenza mensile e saranno strutturati in due momenti: la lettura interattiva di un libro sul tema e un’esperienza laboratoriale volta a sperimentare come essere cittadini responsabili nella vita quotidiana. “Proporremo ai bambini una serie di testi che insegneranno loro l’importanza delle risorse naturali e della loro tutela – spiegano le bibliotecarie nella presentazione dell’iniziativa – Parleremo di rispetto dell’ambiente, di riciclo, di energia rinnovabile, di risparmio idrico e di sostenibilità per il futuro”.

Nelle parti esperienziali i bambini potranno divertirsi a riutilizzare materiali di riciclo per realizzare diversi giochi, sperimenteranno le fonti di energia sostenibili con dei veicoli ad hoc, costruiranno un micro-giardino autosufficiente, scopriranno come i fiori si sviluppano dal seme e impareranno insieme come costruire degli origami.

Il primo incontro avrà luogo sabato 22 ottobre e prenderà spunto dal libro “Il paese di Sesto Malanni” di Alice Keller.

Gli incontri di Pagine al futuro si terranno sempre il sabato mattina dalle 10 alle 11.30 come da calendario qui di seguito.

19 novembre 2022

17 dicembre 2022

21 gennaio 2023

18 febbraio 2023

18 marzo2023

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso (massimo 20 bambini).

È necessaria la prenotazione entro la settimana precedente all’incontro contattando la biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it oppure al numero 0332 464237.