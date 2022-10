Pannelli infiammabili all’ospedale Del Ponte. Il PD di Varese: “Vicenda incredibile”

«La questione della rimozione urgente dei pannelli di copertura dell’Ospedale del Ponte ha dell’incredibile». Lo scrivono due dei maggiori esponenti del Partito Democratico di Varese, il segretario Luca Carignola e il capogruppo in consiglio comunale Giacomo Fisco, in una nota relativa alla vicenda emersa nei giorni scorsi. Ovvero al fatto che alcuni pannelli di rivestimento utilizzati per l’esterno dell’ospedale pediatrico sono risultati non a norma per quanto riguarda il regolamento antincendio e per questo motivo devono essere sostituiti.

«Ci si chiede come sia possibile che lavori di ammodernamento terminati solo sette anni fa non siano in regola con la normativa antincendio e abbiano costituito per tutto questo tempo un grave pericolo per l’incolumità di tutti – attaccano Carignola e Fisco – Tra l’altro, il materiale è lo stesso della Torre del Moro di Milano (incendio agosto 2021), e ci sono analogie tra questo incendio e quello della Grenfell Tower di Londra (giugno 2017), come è possibile che ci si sia accorti solo ora della pericolosità della situazione? Cosa sarebbe potuto accadere se non si fossero mossi Sindaco Galimberti, Prefetto e Vigili del Fuoco, con la cabina di regia che ha fatto partire rapidamente gli interventi di sostituzione delle coperture?».

Il finale è un attacco frontale da parte degli esponenti PD alla Regione, che come noto è a guida centro-destra: «In attesa di capire meglio i contorni di questa vicenda in parte ancora oscura (è evidente che bisogna fare luce sui controlli e certificazioni dei lavori eseguiti, quantomeno discutibili) qualcuno in Regione Lombardia deve da subito assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto: il disagio che utenza e personale avrà nei prossimi mesi sarà enorme, lo sperpero di denaro pubblico è ingente e il danno di immagine incalcolabile».