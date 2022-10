Parcheggi rosa e scuole dell’infanzia a Varese, Luca Boldetti chiede più attenzione alle famiglie

Il consigliere comunale e capogruppo del Polo delle Libertà in consiglio comunale a Varese Luca Boldetti chiede maggiore attenzione alle giovani famiglie e al tema educativo.

«Ho presentato due mozioni, due proposte concrete per rendere Varese un po’ più a misura di famiglia in tema di parcheggi rosa e scuole per l’infanzia – spiega Boldetti – In particolare propongo l’individuazione e la realizzazione di stalli per la sosta da colorare di rosa, come stanno facendo tanti altri Comuni a seguito delle recenti modifiche al Codice della Strada, e un extra-contributo di 90.000 euro per le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Varese, per aiutarle contro il caro-bollette e l’aumento dei costi»

«Le recenti modifiche al Codice della Strada consentono di realizzare parcheggi rosa destinati alle donne in stato di gravidanza e alle mamme con bambini fino a due anni di età – aggiunge il consigliere – Chi parcheggia su questi stalli senza averne i requisiti, può essere punito attraverso le multe, come avviene ad esempio per i parcheggi dedicati ai disabili. È una prima misura di attenzione alle giovani famiglie e alle mamme della nostra città».

La seconda proposta riguarda i contributi alle scuole dell’infanzia paritarie. Nella mozione presentata viene chiesto di destinare 90.000 euro, già stanziati nel bilancio comunale, alle sedici scuole convenzionate che vedranno le loro bollette e i costi di gestione aumentare nei prossimi mesi: «Nel bilancio del Comune di Varese sono stanziati 1milione e 800mila euro per la convenzione con le scuole dell’infanzia, la quale prevede 1.800 euro all’anno per ciascun bambino iscritto residente in città. A causa del calo demografico, i bambini iscritti sono circa 950, quindi c’è un piccolo avanzo nello stanziamento del Comune di circa 90.000 euro. La mia richiesta è che questi fondi rimangano destinati alle scuole paritarie, che dovranno affrontare il caro-bollette e non solo, per evitare che si trovino costrette ad alzare le proprie rette a danno di tantissime famiglie varesine. Non dimentichiamoci mai del prezioso servizio che queste realtà offrono alla nostra comunità, garantendo libertà educativa e di scelta alle famiglie varesine e consentendo un notevole risparmio all’Ente comunale, ma anche offrendo posti di lavoro e presìdi nei quartieri della città».

(nella foto: parcheggi rosa a Legnano)