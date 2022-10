Il nuovo Parlamento, l’ostello di Monteviasco, il “ponte della pace” e il prezzo del carburante nel podcast del 13 ottobre

Le notizie di giovedì 13 ottobre

Giovedì 13 ottobre iniziano i lavori della nuova legislatura. Sarà la 19esima della storia repubblicana. Camera e Senato hanno all’ordine del giorno l’elezione dei due presidenti. La pattuglia dei parlamentari del Varesotto è composta da Alessandro Alfieri al Senato, Andrea Pellicini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Candiani, Umberto Bossi, Maria Chiara Gadda, Simona Bonafè, Maria Cristina Cantù e Silvia Roggiani alla Camera dei deputati. Le ultime tre sono originarie del nostro territorio, ma sono state elette in altre circoscrizioni.

Centinaia e centinaia di bambini, italiani e svizzeri, oggi hanno sfilato per le vie dei loro rispettivi comuni – Lavena Ponte Tresa e Tresa – fino al Ponte Doganale, ormai ribattezzato come “Ponte della Pace“, per unirsi in un grande corteo e continuare insieme “la camminata per la pace e per l’ambiente”. Un’iniziativa promossa dall’associazione Culture Ticino Network Lugano, che quest’anno ha visto la sua ottava speciale edizione.

Speciale è stato infatti il momento dell’incontro sul Ponte, che ha fotografato il grande bisogno di speranza e voglia di costruire dei due ‘popoli’: il saluto tra i due sindaci, il sorriso dei bambini e la loro voce che invitava alla Pace, e poi un cartello, che tra tutti quelli presenti, emergeva in modo particolare: “Non si fa la guerra, si condivide il territorio“. Dopo il ritrovo in piazza Sangiorgio, che è stato arricchito da diversi interventi di grandi e piccini, il corteo ha poi proseguito verso la sala comunale di Tresa.

Nell’ultima settimana il prezzo dei carburanti è andato di nuovo alle stelle. Secondo i dati Faib-Confesercenti, la media di oggi è di 1,940 euro il gasolio e di 1,800 per la benzina. Ci sono anche delle eccezioni, ma sono pochi casi caratterizzati da particolari accordi con le compagnie petrolifere. Il mercato dei carburanti è dunque nuovamente in subbuglio, ma non solo in Italia. I lavoratori di due dei più grandi depositi dei distributori francesi hanno già annunciato uno sciopero, così come hanno fatto i lavoratori degli impianti Esso-Eg – il nuovo finanziatore subentrato nel gruppo – che, in scadenza di contratto, hanno deciso uno stop per il 20 ottobre. «I distributori non hanno più marginalità – continua Sassi – anzi, alcuni, continuando a tenere aperto, perdono soldi. Del resto i ricavi dall’erogazione non tengono il passo dell’aumento delle bollette di energia elettrica, gas e acqua, a cui si aggiungono le commissioni bancarie, perché circola meno liquidità e le persone pagano con le carte di credito. Insomma, alla fine si esce in perdita. E parlo di impianti che erogano fino a 4mila litri di carburante al giorno». La Faib territoriale ha calcolato che a fine anno chiuderà il 10% degli impianti presenti sul territorio, di cui una buona parte ha già inoltrato la disdetta.

Se amate la tranquillità e la vita in mezzo alla natura questa potrebbe essere l’occasione per voi. Sono infatti queste le ultime ore per proporsi come nuovi gestori dell’ìostello di Monteviasco. Scade il 14 ottobre a mezzogiorno, il bando per l’affidamento della struttura nella suggestiva località dell’Alto Varesotto, uno dei piccoli borghi più belli della nostra provincia. Le condizioni sono interessanti: a partire dal canone che sarà gratuito per i primi cinque anni. Per l’assegnazione inoltre sono stati stanziati, 27mila euro da destinare alle spese di adeguamento dell’immobile che il comune ha deciso di affidare, mediante comodato d’uso gratuito, a privati proprio “per finalità ricettiva e turistica”. I dettagli del bando sono pubblicati sul sito del comune di Curiglia con Monteviasco.

Con il posizionamento della seconda carrozza della funicolare di Varese nella mattina di giovedì 13, è terminato il divieto di transito e sosta sulla strada per il Sacro Monte, in Via Campo dei Fiori, all’altezza del ponticello. Per riportare le due carrozze che dallo scorso mese di giugno erano in manutenzione, è stato infatti necessario chiudere la strada verso il sacro Monte per via dei grandi ingombri e della complessità dell’intervento: per effettuare il trasbordo è stata infatti utilizzata una autogru del peso di 60 tonnellate, fornita dalla ditta Polita di Legnano.