Parte da Albizzate con Emanuele Monti il progetto d’ascolto del territorio “La Lombardia che vorrei”

Parte da Albizzate, dove un anno fa si svolsero gli stati generali della sanità, la “tappa zero” del “progetto di ascolto per la Lombardia” lanciato dal consigliere regionale leghista Emanuele Monti e promosso da Caos, FAVO, LILT, Ordine Nazionale dei Biologi e Federfarma.

Un primo appuntamento di un tour che toccherà città e paesi del Varesotto a partire da Varese il prossimo 8 novembre.

“La Lombardia che vorrei” è il titolo dato a questa iniziativa che sarà fatta, secondo le parole di Monti stesso “di appuntamenti per ascoltare la volontà del territorio e per rende la Lombardia ancora più bella e in salute. Si parte dalla riforma sanitaria ma si condividono idee, progetti e suggestioni da sindaci, associazioni e cittadini della nostra provincia”.

L’iniziativa, nelle parole di chi l’ha proposta, prende il via seguendo quello che è stato il processo di riforma sanitaria “che si è basato sull’ascolto di tutti gli stakeholder coinvolti con oltre 300 audizioni, migliaia di ore di ascolto e che ha portato all’elaborazione di una legge che racchiude le istanze e le necessità del territorio”. Un progetto, spiega Monti, “che intendiamo proseguire parlando di salute a tutto tondo, quindi anche di sport, sicurezza, ambiente, inclusione e dall’impegno dei sindaci”.



Proprio i sindaci, oltre che molti addetti del mondo della sanità, erano la componente principale di questa prima tappa, a partire dal padrone di casa Mirko Zorzo o il primo cittadino di Gallarate Andrea Cassani. I prossimi appuntamenti saranno a Varese, Tradate, Arcisate, Luino, Saronno, Gallarate e Busto Arsizio.