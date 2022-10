Una partita a golf per raccogliere fondi a favore delle Rsa

La visita al Rotary Club Varese Ceresio del Governatore del Distretto Rotary 2042 Davide Gallasso è stata l’occasione per promuovere una nuova iniziativa a scopo benefico dei rotariani valceresini.

Lucia Zilio, presidente del Rotary Club Varese Ceresio, e Sergio Schinetti, ideatore dell’iniziativa, hanno presentato la dodicesima edizione del Trofeo Rotary Club Varese Ceresio che andrà in scena sulle 18 buche del Golf Club Varese a Luvinate nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre. Sono già oltre cinquanta gli iscritti alla giornata golfistica che ha come fine quello di raccogliere fondi da devolvere al progetto Telemedicina in RSA.

Nella foto, da sinistra: Davide Gallasso, Lucia Zilio e Sergio Schinetti.