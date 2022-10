Passeggeri violenti e aggressioni verbali a Malpensa, riunione in Prefettura per fare il punto

Prefetto, forze dell’ordine, ENAC, ENAV, SEA, società di Handling e sindacati si sono incontrati in Prefettura a Varese per discutere e provare a trovare una soluzione alle aggressioni verificatesi nella scorsa primavera a Malpensa da parte dei viaggiatori nei confronti del personale in servizio in aeroporto.

La finalità della riunione è stata quella di monitorare l’evoluzione della situazione a seguito dell’attuazione delle misure volte a contrastare gli atteggiamenti violenti e a garantire maggior sicurezza ai lavoratori.

Nel corso della riunione è emerso che, tramite le attività poste in essere da tutti i soggetti coinvolti e consistenti in un incremento degli interventi – in generale, in un maggior controllo – durante il periodo estivo la situazione è migliorata e non si sono manifestate particolari criticità.

È stato evidenziato come si verifichino ancora taluni episodi problematici, soprattutto di aggressioni verbali o legate a soggetti con problemi comportamentali; tuttavia, da un’analisi dei dati relativi all’anno in corso e a quelli precedenti, emerge chiaramente che non c’è stato un aumento di tali episodi ma, anzi, una netta diminuzione degli stessi.

Il Prefetto ha assicurato il costante monitoraggio della situazione, facendo presente l’importanza dell’implementazione della comunicazione istituzionale; continueranno, infatti, sia le riunioni periodiche promosse dal Direttore aeroportuale dell’Enac di Malpensa, anche coinvolgendo i vettori a partire già dal prossimo incontro, sia quelle che si terranno in Prefettura per le verifiche e l’eventuale programmazione di ulteriori misure.