Pedone investito a Gallarate. Ferita una persona di 58 anni

Automedica, ambulanza e Polizia locale sono intervenute nel primo pomeriggio di domenica 30 ottobre a Gallarate, in via Torino, per l’investimento di un pedone.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13:20. Ferita una persona di 58 anni, trasportata dai soccorritori del 112 in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate.