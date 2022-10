Perde il controllo del furgoncino in via Madonnina a Besnate e si ribalta

Incidente questa mattina, martedì 11 ottobre, a Besnate in via Madoninna incrocio via Milyus. Per cause in fase di accertamento, intorno alle 8.30 del mattino, il conducente di furgoncino ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario. L’autista, un uomo di 47 anni, non ha riportato ferite gravi.