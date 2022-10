Piace la nuova piramide di arrampicata al Parco Alto Milanese

Neanche il tempo di terminare i lavori, che è già stata presa d’assalto. Piace ai bambini la nuova piramide a rete di arrampicata posizionata al Parco Alto Milanese, dedicata dedicata ai bimbi e ragazzi fino 12 anni.

La nuova attrazione si trova nell’area della pinetina (Castellanza) ed è una rete da nove metri per nove, alta 3,60 metri, dotata di pavimentazione anti trauma in materiale riciclato al 100 %.

«La nuova struttura – fa sapere il presidente del Parco Alto Milanese, Davide Turri – si aggiunge alle 2 altalene inclusive installate recentemente a lato della baitina ed al ripristino dei giochi a molla nell’ambito di un intervento di manutenzione, potenziamento e messa in sicurezza delle attrezzature ricreative definito dal consiglio di amministrazione del Pam. Insieme a questo, in pinetina sono stati effettuati interventi di deimpermeabilizzazione eliminando le vecchie pedane in cemento in disuso da diversi anni (vecchie predisposizioni delle zone griglie) con il ripristino del prato per una pineta più verde e senza cemento».