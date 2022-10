Piazzale Kennedy: il punto della situazione nel grande cantiere di Varese

Continuano senza sosta in piazzale Kennedy i lavori del piano stazioni e contemporaneamente, quelli per il consolidamento della volta sotto cui scorre il torrente Vellone che nel luglio del 2018 causò il cedimento della strada in fondo alla grande piazza varesina.

La struttura del mercato coperto, che comprenderà anche la nuova biglietteria, è ormai ben disntinguibile all’inizio della piazza, come l’apertura per il sottopasso verso la stazione nord, che sarà una delle più attese novità del comparto.

Già ben definita è anche la nuova stazione dei bus, molto più estesa che nel vecchio profilo della piazza. Ne abbiamo parlato qui.

In questi giorni gli operai stanno ulteriormente restringendo la parte della piazza ancora agibile alle auto: la necessità del nuovo spazio è data da alcuni lavori imprevisti sulla rete gas della piazza, che coinvolgono entrambi i cantieri.

Malgrado siano già in pieno svolgimento, non è però prevista prima del 2023 la conclusione di entrambi. È prevista già per fine anno 2022 invece l’apertura della stazione dei bus, ora in avanzata fase di realizzazione. Sarà quindi questa la prima tranche del piano stazioni che sarà utilizzabile nella grande piazza.