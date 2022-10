Pinze, guanti e sacchi e Castellanza è più pulita coi volontari di Puliamo il Mondo

Si è svolta anche a Castellanza nel pomeriggio di sabato scorso, 1 ottobre l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la campagna di volontariato promossa da Legambiente, che coinvolge concretamente ogni anno migliaia di persone in tutta Italia, nel ripulire le nostre città.

Il piccolo, ma molto motivato, gruppo di volontari castellanzesi, giovani e meno giovani, guidati dal sindaco Mirella Cerini e dall’Assessore all’Ambiente Claudio Caldiroli, hanno ripulito l’intero parco di Via De Gasperi, la pista ciclabile e il sentiero di Via Kennedy verso la stazione da ogni rifiuto. Sempre armati di pinze guanti e sacchi per la spazzatura, è poi stata la volta dell’area intorno alla piattaforma di raccolta rifiuti di via Turati e della via Monsignor Colombo anch’essa completamente liberata da plastiche e altri rifiuti e che da sola ha fatto riempire ben 16 sacchi.

«Un sentito grazie a tutti i partecipanti – ha dichiarato il Sindaco Cerini alla fine della giornata – in particolare alle ragazze e ragazzi presenti, che hanno dimostrato quanto si possa fare tutti insieme per un presente e un futuro più sostenibile e solidale, per noi stessi e per le generazioni future. Come ben recitava lo slogan sulle nostre pettorine “stiamo lavorando per Noi”»

Prossimo appuntamento con i cittadini per un ambiente più pulito, sarà sabato prossimo 8 ottobre dalle ore 15, con l’iniziativa “Strade Pulite” in Via della Pace, al confine con Legnano, per la pulizia dai rifiuti dei bordi verdi delle strade cittadine, promosso dall’omonima Organizzazione di tutela ambientale Gruppo Strade Pulite