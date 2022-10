Più ore e più concentrate: i nuovi orari degli uffici comunali a Busto

Come annunciato ieri nel corso della conferenza dedicata al risparmio energetico dal 2 novembre l’orario di apertura al pubblico per tutti gli uffici e servizi del Comune, ad eccezione di Biblioteca, Musei, Polizia Locale, asili nido e scuole materne, sarà rimodulato.

Ecco dunque gli orari:

LUNEDI’: dalle ore 08.30 alle ore 12.30;

MARTEDÌ: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30;

MERCOLEDÌ: dalle ore 08.30 alle ore 12.30;

GIOVEDÌ: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30;

VENERDÌ: dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

SABATO: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 SOLO per l’Ufficio Anagrafe di Borsano, con servizi su prenotazione.

Nell’ambito del più ampio piano comunale di riduzione dei consumi energetici, il nuovo orario permetterà all’Amministrazione consistenti risparmi, senza impattare sui servizi che resteranno invariati e in qualche caso potenziati, come nel caso dei Servizi demografici con l’ufficio anagrafe distaccato di Borsano. il nuovo orario permetterà infatti di ampliare gli orari di apertura al pubblico di 3 ore e mezzo rispetto all’articolazione attuale per un totale di 26 ore la settimana invece di 22,30 ore

I servizi verranno erogati in prevalenza su appuntamento.

L’Ufficio Comunale di Censimento, che rimarrà aperto al pubblico fino a giovedì 22 dicembre 2022 (termine della rilevazione) sarà aperto il giovedì anziché il mercoledì.

Dalla prossima settimana, gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti:

lunedì e venerdì: 8.30 – 12.30

giovedì: 14.30 – 17.30

L’accesso rimane dal portone di Via Duca d’Aosta angolo Via Candiani.