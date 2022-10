Poca acqua calda e locali freddi: protestano ancora i residenti della struttura psichiatrica di via Rossi

Avevano protestato a inizio settembre scorso per chiedere una lavatrice e l’acqua calda. L’elettrodomestico era arrivato in tempi brevissimi e qualcosa si era fatto anche per risolvere il secondo problema, nonostante le difficoltà di un impianto centralizzato e appartenente a un ente diverso.

Passati oltre 40 giorni, tornano a chiedere attenzione e una qualità di servizi migliori alcuni ospiti della comunità riabilitativa di media assistenza di via Rossi a Varese dell’Asst Sette Laghi. Una struttura che dà ospitalità a 14 persone e che ha problemi strutturali da risolvere.

«L’acqua calda ancora fatica ad arrivare – commenta uno dei residenti – non c’è a tutte le ore e occorre attendere diversi minuti prima che dal rubinetto esca a temperatura accettabile. Inoltre ci avevano promesso l’accensione del riscaldamento a metà ottobre ma non è avvenuto. Ora ci dicono che sarà dopo il 20. Sappiamo che c’è il divieto di accendere prima del 22 ma questa è una residenza sanitaria, un ospedale».

A impensierire gli ospiti sono anche le voci che si rincorrono circa i lavori di ristrutturazione che dovrebbero essere fatti: « Ci parlano di impianto idraulico, elettrico, antincendio e sembra che debbano chiudere la residenza. Non c’è nulla di ufficiale, magari il cantiere sarà operativo con la struttura funzionante. Aspettiamo notizie. E un po’ di caldo».

La domanda è stata rivolta all’Asst Sette Laghi che ha chiarito come la residenza sia soggetta alla stessa normativa valevole per gli uffici: i residenti non sono pazienti che hanno malattie per cui è richiesto il caldo. L’accensione, dunque, è prevista il prossimo 22 ottobre e sarà fissata la temperatura di 18 gradi.

Sulle opere di riqualificazione è in fase di revisione l’adeguamento antincendio mentre si sta affidando la progettazione per la ristrutturazione globale dello stabile, un intervento che si vorrebbe fare mantenendo operativo il servizio.