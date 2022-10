Pollicino Pop apre la stagione per bambini del Teatro Sociale di Busto Arsizio

Sarà lo spettacolo per bambini Pollicino Pop ad inaugurare domenica 9 ottobre alle ore 17 la nuova rassegna di Teatro per famiglie del Teatro sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio “Primi applausi”, a cura della compagnia L’Arca di Noe.

A portare in scena lo spettacolo, adatto a un pubblico di famiglie e bambini dai 3 anni in su, è la compagnia Teatro Invito Ultimaluna.

Ingresso unico a 7 euro. Gratuito per i bambini con meno di 3 anni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a info_arcadinoe@libero.it – 349 3281029 – oppure compilare il form a questo link.

I prossimi appuntamenti con la Rassegna teatrale per famiglie del Teatro Sociale di Busto Arsizio sono: Domenica 20 novembre 2022 ore 17

C’era due volte un re