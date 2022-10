A Portimao si conclude la ELMS: ultimo assalto al titolo per Alessio Rovera

Si chiudono sul circuito di Portimao le European Le Mans Series 2022, il campionato aperto a prototipi e vetture gran turismo che vede tra i grandi protagonisti anche Alessio Rovera, il “ferrarista di Varese”, al volante della vettura numero 88 messa in pista dal team AF Corse con i compagni di equipaggio François Perrodo e Nicklas Nielsen.

Il terzetto che comprende Rovera è impegnato soprattutto a fare risultato nella classe Pro-Am della LMP2 (la categoria regina delle ELMS) anche se tutto il pronostico per il successo finale è per il Racing Team Turkey (Jack Aitken, Charlie Eastwood e Salih Yoluc) che comanda la classifica con 22 punti di margine su AF Corse. Difficile pensare a un ribaltone all’ultima gara – di fatto Aitken e soci dovrebbero ritirarsi – ma di sicuro l’equipaggio della squadra italiana ci proverà.

La stagione in ELMS è stata positiva – vittoria di classe a Barcellona, secondi posti a Le Castellet e Spa-Francorchamps – ma è stata segnata anche da qualche episodio sfortunato mentre Team Turkey ha vinto in tre occasioni legittimando il primato. Vedremo: la serie europea serve anche come anticamera per il gran finale del mondiale WEC dove Rovera, Perrodo e Nielsen sono in testa alla classifica a una gara dal termine (la 8 ore del Bahrein).

«Arriviamo a Portimao con maggior consapevolezza rispetto ad altri appuntamenti dopo la mattinata di test che abbiamo svolto un paio di settimane fa – spiega Rovera prima di salire in macchina – Sappiamo ciò che ci aspetta e potremo concentrarci immediatamente sulla performance e cercheremo di fare il nostro nei turni ufficiali. Per il titolo è davvero difficile, però nelle corse non si sa mai che cosa possa succedere. L’importante è che noi piloti e tutta la squadra compiamo il nostro dovere puntando alla vittoria».

Sono ben 41 le vetture in pista sul tracciato portoghese, e il traffico potrebbe anche sparigliare le carte durante la gara che scatterà alle 14 ora italiana di domenica 16 ottobre (le 13 lusitane) e che durerà quattro ore. Oggi (venerdì) spazio alle prime libere mentre al sabato ci saranno le altre libere e le qualifiche che per le vetture LMP2 scatteranno alle 18,15 italiane.

A Portimao non ci sarà invece l’altro pilota di casa nostra, Lorenzo Colombo: il giovane di Legnano ha preso parte alle prime quattro gare sulla vettura numero 9 di Prema Racing ma da Spa ha lasciato il volante all’americano Juan Manuel Correa che era il titolare in origine ma che ha dovuto restare “a terra” a lungo per infortunio. Colombo si è tolto la soddisfazione di vincere la classifica assoluta a Le Castellet, Imola e Barcellona e ha contribuito alla situazione del team veneto che è a un passo dal titolo.