Poste Italiane avvisa: pensioni disponibili dal primo novembre ai Postamat

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di novembre saranno disponibili per tutti i titolari di un Libretto di Risparmio o di un Conto BancoPosta che abbiano scelto l’accredito, in tutti i 120 ATM Postamat della provincia di Varese già da martedì 1° novembre. I possessori di carta Postamat e Carta Libretto potranno così prelevare il denaro anche nel giorno festivo.

In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti allo sportello avverrà a partire da mercoledì 2 novembre, preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento:

 dalla A alla C mercoledì 2 novembre

 dalla D alla K giovedì 3 novembre

 dalla L alla P venerdì 4 novembre

 dalla Q alla Z sabato mattina 5 novembre

Tutti i clienti di Poste Italiane, inoltre, potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.