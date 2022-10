Il Prefetto di Varese: “Il 4 novembre partecipate ed esponete il tricolore ai balconi”

Per il 4 novembre giorno dell’Unità nazionale e giornata delle Forze armate il prefetto Salvatore Pasquariello invita «tutta la popolazione a partecipare alla cerimonia e, ove possibile, ad esporre il tricolore ai balconi e alle finestre delle abitazioni».

Il 20 ottobre scorso si è tenuto un incontro presso la Sala Motta della Prefettura, presieduto dal prefetto per definire l’organizzazione dei festeggiamenti del 4 novembre. Alla riunione erano presenti i vertici delle Forze dell’ordine, i rappresentanti della Provincia di Varese, del Comune di Varese, della Brigata dell’Esercito italiano di supporto al Comando della Nato di Solbiate Olona, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e della Confederazione Associazioni Combattentistiche d’Arma e Partigiane.

Dopo la cessazione delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, quest’anno la festa si svolgerà in due fasi, la prima in Piazza San Vittore e la seconda, a seguito del corteo che sfilerà per le vie del centro, in Piazza della Repubblica. Nel far riserva di far conoscere appena possibile il programma della manifestazione, il Prefetto invita tutta la popolazione a partecipare alla cerimonia e, ove possibile, ad esporre il tricolore ai balconi e alle finestre delle abitazioni.

Il prefetto ha ricevuto la visita di Antonello Rota, presidente del “Carosello storico”, il quale ha donato tramite lui agli organizzatori della cerimonia del 4 novembre 50 bandiere tricolore da esporre nel tratto di strada che va da Piazza Montegrappa a Piazza della Repubblica.