Premiato dalla Fondazione Onda il centro per le cefalee dell’ospedale di Busto Arsizio

«Sono 143 i centri cefalee in Italia che hanno aderito al nuovo progetto di Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedicato all’individuazione di quelle strutture che al loro interno offrono percorsi e servizi dedicati alla gestione dell’emicrania nelle diverse fasi di vita della donna. Il nostro ospedale con i centri di Busto, Gallarate e Saronno è tra questi».

Spiega così la dottoressa Elisa Capiluppi nell’equipe di neurologia diretta dal dottor Mauro Roncorni all’ospedale di Busto Arsizio: « L’iniziativa è stata presentata a Milano presso lo Spazio Leonardo io ho avuto il piacere di parteciparvi e di ricevere la targa di riconoscimento.

L’emicrania è una patologia di genere, colpisce prevalentemente le donne in età giovane-adulta; in Italia si stima che circa 4 milioni di persone su un totale di 6 milioni affette da emicrania sono donne, nel periodo di maggiore produttività lavorativa e sociale.

Mi occupo di cefalee da molti anni, sono stata davvero onorata di prendere parte a questo progetto e di aver dato visibilità’ al mio centro che negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo in termini numerici di accesso e nella gestione delle nuove terapie per l’emicrania. Ringrazio il mio responsabile, Dr. Mauro Roncoroni, per avermi affidato il centro e per avermi dato la possibilità di farlo crescere»