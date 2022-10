Il Premio Chiara propone una mattinata per padri e figli insieme: Papà leggiamo

La lettura condivisa padre e figlio è una fonte inesauribile di benessere per il bambino e per la relazione con il papà. Il Premio Chiara dedica a questa pratica semplice e magica una mattinata speciale domenica 23 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 a Villa Recalcati in piazza Libertà 1, a Varese. « Papà leggiamo» è il titolo dell’iniziativa aperta alla partecipazione libera e gratuita dei papà e dei loro bambini che avranno l’opportunità di leggere insieme, guidati dalla psicopedagogista Monica Castagnetti.

La mattinata sarà un vero e proprio seminario esperienziale e interattivo per sperimentare in prima persona temi e contenuti della lettura condivisa tra padre e figlio.

I presenti verranno accompagnati in un piccolo viaggio attraverso l’essere padri di bambini e bambine da 6 a 10 anni con l’ausilio di albi illustrati e attività di gioco, che permetteranno loro di riflettere su sé stessi in modo rispettoso della propria intimità e al contempo comprendere come un buon posizionamento nel ruolo permetta di affrontare i cambiamenti e le transizioni che i figli affrontano.

TEMATICHE

– L’importanza del ruolo paterno nell’educazione e nella cura di bambini e bambine da 6 a 10 anni.

– Il papà come figura chiave nella promozione di buone pratiche (lettura, gioco…) e sviluppo di soft skills a lungo termine.

– Cosa significa essere un buon padre.

– Piccoli trucchi per non perdere sé stessi.

L’iniziativa nasce all’interno del progetto Per il libro e la lettura, in collaborazione con Centro per la Salute del Bambino di Milano e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.

Si consiglia la prenotazione indicando nome, cognome e telefono via email scrivendo a amicichiara@premiochiara.it.