Premio Lombardia è ricerca, Astuti (Pd): “Congratulazioni a tutti i partecipanti”

«Porgo le mie più sincere congratulazioni a tutti i ragazzi che hanno partecipato al Premio “Lombardia è ricerca” e ai loro docenti. Si tratta di un’iniziativa importante, volta a stimolare le capacità di analisi, di elaborazione e la creatività degli studenti, elementi essenziale per la loro formazione. In particolare i miei complimenti vanno ai ragazzi dell’Istituto Cipriano Facchinetti di Castellanza, che si sono classificati terzi con un progetto dedicato a migliorare le condizioni di vita dei non vedenti. A loro, ai docenti e al dirigente scolastico un plauso e un grazie per l’impegno e la sensibilità dimostrata nella scelta di un progetto diretto all’inclusione». Questa la dichiarazione del consigliere regionale del Pd Samuele Astuti a seguito dell’annuncio dei vincitori del Premio “Lombardia è ricerca”, promosso dalla Regione con l’Ufficio scolastico regionale.