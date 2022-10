Premio Lombardia è Ricerca, Emanuele Monti: “Straordinario risultato che corona un lungo percorso”

«Complimenti all’Istituto Facchinetti di Castellanza per il traguardo raggiunto che corona un percorso che viene da lontano e su cui ho creduto personalmente fin dall’inizio quando, nell’estate 2019, un gruppo di studenti presentò al sottoscritto e a Ferrovie Nord Milano una app dedicata al trasporto pubblico per non vedenti. I progetti che mettono al centro le esigenze delle persone con disabilità vedono in Regione Lombardia un’attenta interlocutrice».

Così Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, commentando l’assegnazione del Premio Lombardia è Ricerca per la sezione dedicata agli studenti, promossa in collaborazione all’Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto, denominato “Game For Blinds – Triathlon inclusivo”, intende favorire la partecipazione di persone non vedenti ad attività sportive.

«Un istituto decisamente all’avanguardia e in grado di creare strumenti, grazie alla virtuosa collaborazione fra studenti e docenti, che potranno avere un riscontro pratico importantissimo nella vita della nostra società. La nostra Regione e nel caso specifico la provincia di Varese possono vantare la presenza di ragazzi volenterosi a mettere a disposizione della collettività il proprio ingegno», aggiunge Emanuele Monti.

«Dopo anni di pandemia, poter riconoscere a questi ragazzi il merito per quello che hanno fatto è un segnale di ripresa e di speranza per il futuro. Regione Lombardia crede nelle prospettive di crescita dei nostri giovani e questa ne è la dimostrazione», conclude.