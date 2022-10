Presentati in commissione sanità i 5 punti del manifesto sui bisogni delle pazienti metastatiche

In occasione della giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, le associazioni della rete lombarda di Europa Donna Italia incontrano il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Lombardia Emanuele Monti. Primo degli appuntamenti con i decisori per discutere i 5 punti del Manifesto sui bisogni delle pazienti metastatiche.

“Anche quest’anno – dichiara Emanuele Monti – abbiamo aperto le porte del Pirellone, la casa dei lombardi, alle associazioni che con costanza lavorano quotidianamente al fianco delle donne con tumore al seno metastatico. E lo stesso abbiamo fatto con la riforma della sanità lombarda: insieme abbiamo definito un assetto innovativo che guarda al futuro delle nostre generazioni. “Una voce per tutte” deve essere di ulteriore supporto alla nostra sfida che è quella di far capire che prevenire è vivere”.

“Abbiamo accolto con piacere la delegazione di Europa Donna Italia e le circa 30 associazioni della rete lombarda, cui abbiamo dedicato un ascolto attento per le istanze che portano in occasione della giornata nazionale per il tumore metastatico. Come Assessore ad interim e come donna mi sento di dare il pieno appoggio a questo incontro e la disponibilità della Regione per quello che sarà possibile rendere concreto”- commenta Letizia Moratti, assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Sono 45.000, in tutta Italia, le donne che convivono con questo stadio tumorale: ciò nonostante, di esso se ne sa ancora poco. Per questo, da inizio ottobre, Europa Donna Italia sta promuovendo un manifesto in 5 punti che raccoglie le richieste delle pazienti. Per rendere il messaggio ancora più efficace ha promosso la campagna “Una voce per tutte”, che ha ricevuto il patrocinio di Pubblicità Progresso, ed è supportata da altre associazioni.

“Siamo molto orgogliose di essere qui oggi- spiega Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia– perché abbiamo la possibilità di portare all’attenzione della Regione Lombardia i bisogni delle donne che convivono con il tumore al seno metastatico. Ci auguriamo che le nostre richieste possano aprire un dibattito sul tema e portare a una concretezza di azione”.

IL MANIFESTO E LE 5 RICHIESTE ALLE ISTITUZIONI

“UNA VOCE PER TUTTE” rimanda alla pagina europadonna.it/manifestotsm, dove sono sintetizzate le 5 richieste che potrebbero migliorare la qualità di vita delle oltre 45.000 donne con tumore al seno metastatico e che potrebbero garantire la presa in carico dei loro diritti.

UN PERCORSO SPECIFICO: la possibilità di avere un percorso specifico in quanto ogni donna ha esigenze diverse. Inoltre, ridurre al minimo le attese, di avere un team formato da specialisti in discipline diverse ed infine la reperibilità degli oncologi del proprio centro di riferimento. GLI STUDI CLINICI: la richiesta di avere un database accessibile che riporti tutti gli studi clinici presenti in Italia, validato dal Ministero della Salute. Inoltre, le donne chiedono dei canali di informazione specifici e la partecipazione attiva dei medici, perché tutte le donne con tumore al seno metastatico hanno lo stesso diritto di scelta. LE NUOVE CURE: la richiesta di avere un accesso agevolato ai farmaci innovativi, non ancora disponibili nel nostro Paese. Pertanto, le donne chiedono che l’AIFA acceleri il processo di approvazione dei nuovi farmaci, affinché siano prescrivibili più rapidamente. IL BENESSERE DI CORPO E MENTE: le donne richiedono il supporto di uno psico-oncologo all’interno delle Breast Unit e di poter contare sui professionisti dedicati al benessere psicofisico. L’INVALIDITÀ CIVILE: la richiesta è di accelerare l’iter di accertamento dell’invalidità civile per le persone affette da patologie oncologiche.

LA GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TUMORE METASTATICO- 13 OTTOBRE

Oggi 13 ottobre, le 184 associazioni della rete organizzeranno attività nei principali comuni italiani: le iniziative sono gestite a livello locale dalle singole associazioni, ma coordinate a livello centrale da Europa Donna Italia e inserite nella cornice generale della campagna “UNA VOCE PER TUTTE”.

Dopo questa giornata, Europa Donna Italia proseguirà con un percorso di advocacy presso i decisori istituzionali per portare alla loro attenzione i 5 punti del manifesto, così da proseguire anche oltre questo appuntamento annuale.