Il presidente Mattarella a Varese: inaugura l’anno accademico e il Palaghiaccio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Varese il 15 novembre prossimo: l’occasione sarà data da due inaugurazioni ufficiali.

Sergio Mattarella, invitato dal Sindaco Davide Galimberti e dal Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria Angelo Tagliabue, parteciperà infatti all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo e del nuovo Palaghiaccio di Varese.

Se si esclude il funerale di stato di Giuseppe Zamberletti, è la prima volta che il Capo di Stato viene in visita a Varese. Prima di lui si ricorda la visita di Giorgio Napolitano, in una giornata di commozione e di festa per tutta a città