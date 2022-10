Il presidente nazionale del CAI, Antonio Montani, ospite delle sezioni del Varesotto a Gavirate

Ospite speciale, lunedì 24 ottobre, nella sede del CAI di Gavirate. Al tavolo dei responsabili della “Conferenza stabile 7 Laghi” – l’organismo che riunisce tutte le sezioni della provincia di Varese – si è accomodato anche Antonio Montani, il presidente generale del Club Alpino Italiano, eletto a fine maggio dall’assemblea nazionale dei delegati in quel di Bormio.

Montani, da allora, si è impegnato in una azione di rilancio del Club non solo nel direttivo nazionale, nell’amministrazione e delle varie commissioni, ma anche con una attività continua all’interno delle sezioni territoriali. E in quest’ambito va letta la sua visita a Gavirate (dove presidente è Emanuele Mondini), in una zona da sempre molto attiva e vivace nell’ambito della montagna.

L’incontro è stato presieduto da Rodolfo Rabolini, presidente della Conferenza 7 Laghi e ha visto una partecipazione ricca e attiva da parte delle diverse sezioni. Montani, nel suo prologo, ha suggerito alcuni temi di dibattito dedicati al rilancio del sodalizio dopo due anni resi difficili dalla pandemia e davanti alle attuali, e per certi versi inquietanti, prospettive economiche e politiche globali.

Molte iniziative hanno raccolto particolare interesse, a partire dalla presentazione del progetto celebrativo previsto per il 20 novembre nella giornata dedicata al Sentiero Italia del CAI, progetto nel quale saranno coinvolte le sezioni di Varese e Luino e che sarà sostenuto dal presidente della Commissione Sentieri e Cartografia del Gruppo CAI Lombardia, Sergio Peduzzi. Attesa anche per la presentazione, da parte di Eligio Trombetta e della presidente del CAI Varese Antonella Ossola, del libro dedicato alla rinnovata palestra naturale di arrampicata del Campo dei Fiori. E ancora, si è parlato della passione e della disponibilità di impegno che devono essere i requisiti di quanti si avvicinano al CAI e alle sue scuole.

La serata di Gavirate è stata infine anche l’occasione per la presentazione, ai presidenti delle sezioni della “7 Laghi”, di Giacomo Benedetti, consigliere centrale del CAI e past president della Commissione nazionale Rifugi e Opere Alpine. Benedetti si candiderà alla vicepresidenza generale del Club Alpino Italiano nel corso dell’Assemblea Nazionale straordinaria che si terrà il 1 dicembre a Milano. Le sezioni del Varesotto hanno quindi voluto portare il proprio augurio a Giacomo, considerato un socio Cai ricco di intraprendenza, impegno e relazione umana.