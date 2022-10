Prime nomine per il rinnovo del cda del Monsignor Comi di Luino

È tempo di rinnovo delle nomine del consiglio di amministrazione della Fondazione Monsignor Comi di Luino, che svolge la preziosa attività di assistenza agli anziani per la città e i comuni del comprensorio.

Nella serata di martedì l’assemblea dei sindaci espressione dei comuni del territorio (un bacino che corrisponde a quello che era il territorio ricompreso nella ex comunità montana del Luinese) ha designato due dei cinque componenti del consiglio d’amministrazione nella persona di Enrica Nogara (ex consigliera comunale di centrosinistra per due mandati, “Pellicini I e II“) e il commercialista Giovanni Lamantia.

Domani, giovedì, spetterà all’amministrazione comunale di Luino formalizzare le nomine che spettano a Palazo Serbelloni. Sarà facoltà della Parrocchia designare un delegato nel cda (nei giorni scorsi erano uscite delle prese di posizione da parte della segreteria cittadina di Fratelli d’Italia sulla figura di Alberto Frigerio), che potrebbe tuttavia coincidere con la figura del parroco di Luino in persona.

Spetterà alla prima riunione del consiglio d’amministrazione la designazione delle figure di presidente e vice presidente del cda.