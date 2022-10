Primo match stagionale di improvvisazione teatrale a Varese

L’Associazione Culturale Plateali di Varese riparte con i match di improvvisazione teatrale a Varese.

Due squadre, un arbitro e il voto del pubblico, tutto assolutamente improvvisato.

La squadra di Varese incontrerà la squadra di Reggio nell’Emilia, da sempre una delle più gradite dal pubblico varesino.

Appuntamento per sabato 15 ottobre alle ore 21.00 all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese, in via Lazzaro Papi, 7