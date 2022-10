Processo “fiume” a Varese per sospetti abusi edilizi in un condominio di Lavena Ponte Tresa

Il privato che esegue lavori con la compiacenza di funzionari pubblici per ottenerne utilità. È l’ipotesi che vede imputati a vario titolo (reati anche contro la pubblica amministrazione) 13 persone, fra cui l’attuale sindaco di Lavena Ponte Tresa e il suo predecessore, per fatti contestati che risalgono oramai a parecchi anni fa.

Nel mirino della Procura di Varese il sospetto di abusi edilizi in un condominio di Lavena Ponte Tresa e per i quali sono stati indagati consiglieri comunali e funzionari pubblici, parte dei quali nell’udienza di giovedì mattina erano in aula assieme ai loro legali nella prima udienza fiume dinanzi al Collegio di Varese: solo posti in piedi, col pubblico delle grandi occasioni, e tutti i posti a sedere occupati. Un’udienza molto lunga anche guardando le lancette dell’orologio, cominciata alle 9.30 e sospesa nel primo pomeriggio dopo una camera di consiglio per il superamento di una questione legata alla verifica di un procedimento penale pendente a carico di un testimone.

Nell’udienza di giovedì è andata in scena la temperie vissuta nella palazzina, con «due fazioni di condomini» – ha spiegato un dei testimoni sentiti – che si sono formate a seguito della segnalazione di alcune sospette anomalie che hanno tirato in ballo anche gli amministratori pubblici finiti nell’indagine coordinata dalla Procura varesina e affidata alla Finanza denominata “Vista lago“, data la posizione del condominio sub judice.

La prossima udienza è stata fissata per la fine di febbraio.